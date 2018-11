Lemond a szlovák külügyminiszter

Az ENSZ globális migrációs csomagjának parlamenti elutasítása miatt lemond posztjáról Miroslav Lajcák (nyitóképünkön balra) szlovák külügyminiszter - közölte honlapján a szlovák külügyminisztérium. "Miroslav Lajcák összefüggésben azzal, hogy a szlovák parlament az ENSZ globális migrációs csomagját elutasító határozatot fogadott el, úgy döntött lemond posztjáról" - írta a döntésről kiadott rövid közleményében a szlovák külügyminisztérium. A határozatot nagy többséggel csütörtökön délelőtt fogadta el a pozsonyi törvényhozás. Abban felszólítják a pozsonyi kormányt, hogy lépjen ki az ENSZ globális migrációs csomagjának elfogadási folyamatából, és utasítsa el azt. Peter Pellegrini, szlovák kormányfő üdvözölte a határozat elfogadását. A döntéssel kapcsolatos részleteket a külügyminisztérium csak azután hoz nyilvánosságra, miután Miroslav Lajcák szóban is tájékoztatta döntéséről Peter Pellegrini miniszterelnököt és Andrej Kiska államfőt - közölte a külügyi tárca sajtószóvivője. A TASR szlovák közszolgálati hírügynökség szerint Peter Pellegrini egyelőre nem kívánta kommentálni Lajcák döntését, arra azután kerít sort, ha az erre vonatkozó javaslatot már kézbesítették neki. Andrej Kiska ugyanígy nyilatkozott. A karrierdiplomata Lajcák, aki szeptemberig az ENSZ-közgyűlés elnöki tisztét is betöltötte, többször is megvédte az elnöklése idején kidolgozott migrációs egyezményt, s már korábban kilátásba helyezte, hogy lemond, amennyiben a decemberi marrákesi találkozón Szlovákia nem vesz részt. Ez utóbbiról - mint azt csütörtökön Peter Pellegrini a határozat elfogadására reagálva bejelentette - jövő hét szerdán hoz döntést a szlovák kormány. "Ígérem olyan okos döntést hoz a kormány, hogy ezzel kapcsolatban senkinek nem maradnak kétségei" - utalt a döntés várható tartalmára Pellegrini, aki korábban többször is megpróbálta elkerülni, hogy a migrációs egyezménnyel összefüggésben nyíltan szembemenjen Lajcákkal. Robert Kalinák, a legerősebb szlovák kormánypárt az Irány (Smer-SD) volt belügyminisztere ugyanakkor azt nyilatkozta : a kormányfőnek nem kellene elfogadnia Lajcák lemondását. Hasonlóképpen foglalt állást a parlamenti határozat heves ellenzője Katarína Cséfalvayová, a parlament külügyi bizottságának a Most-Híd vegyes párt által jelölt elnöke. A pozsonyi törvényhozás által elfogadott határozat kimondja: az ENSZ migrációs egyezménye egy olyan ellentmondásos dokumentum, amely nincs összhangban Szlovákia jelenlegi biztonsági és migrációs politikájával, abban felszólítják a kormányt, hogy utasítsa el a migrációs egyezményt, és az ország lépjen ki az egyezmény elfogadási folyamatából. A határozatot a kormánykoalíció második legerősebb pártjának, a Szlovák Nemzeti Pártnak (SNS) a képviselői terjesztették elő, de több ellenzéki párt is bírálta a migrációs egyezményt, illetve azt, hogy Lajcák többször is védelmébe vette azt. Az SNS állítása szerint anélkül tette ezt, hogy erről az álláspontról koalíciós megegyezés lett volna. A határozatot 90 igen szavazattal, 15 nem voks ellenében, 31 tartózkodás mellett, csaknem három napon át tartó vita után hagyta jóvá a 150 fős szlovák törvényhozás.