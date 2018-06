Lemond a macedón kormányfő, ha marad az ország neve

Lemond a macedón miniszterelnök, ha kudarcot vall az ország nevéről szóló népszavazás. Zoran Zaev azt mondta: biztos a kezdeményezés sikerében, és arra számít, hogy a szavazók 77-85 százaléka támogatja, hogy Macedónia nevét Észak-Macedóniára változtassák. Ekkora arányban támogatják az állampolgárok az ország európai uniós és NATO-csatlakozását is – mondta Zaev. Szerinte a macedónoknak nincs nagy terük a választásra, hiszen nincs más alternatíva, csak meg kell erősíteniük, hogy szeretnék, ha az ország EU- és NATO-tag lenne. "A döntés egyszerű, az Európai Unióba és a NATO-ba vezető út egyirányú" – mondta Zaev. A kormány még nem találta ki, pontosan mi is lesz a népszavazás kérdése, de mindenképpen a névváltoztatással és az európai uniós, illetve NATO-csatlakozással lesz kapcsolatban. A macedón és a görög miniszterelnök két hete jelentette be, hogy 27 év után kompromisszumos megállapodás született a görög-macedón névvita rendezéséről. A megállapodás lehetővé teszi, hogy Görögország eddigi ellenkezésének feladásával megkezdődjenek a csatlakozási tárgyalások az EU-val, és várhatóan a NATO is hamarosan felveszi az országot a tagjai közé. A névvita azóta tartott, hogy Macedónia 1991 kivált a jugoszláv föderációból. Mivel Görögország északi tartományát – ahol jelentős macedón kisebbség él –, Makedóniának hívják, Athén úgy vélte: Szkopje területi követelésekkel állhat elő, és mindeddig megakadályozták Macedónia euroatlanti integrációját. Az ország így a nemzetközi dokumentumokban eddig a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság (FYRM) elnevezéssel szerepelt. A mostani megállapodás szerint az országot ezentúl Észak-Macedóniának neveznék, a hivatalos nyelv a macedón, az ott élő szlávok nemzetisége macedón, állampolgárságuk pedig macedón/észak-macedóniai lenne. Az ország alkotmányát várhatóan még az idén módosítják, és népszavazást is rendeznek, hogy kiderüljön, a lakosság milyen arányban támogatja a megállapodást.