Lehet-e magyar zászlókkal díszíteni a székely városokat?

A román nemzeti jelképek törvényének alkotmányossági felülvizsgálatát rendelte el a sepsiszentgyörgyi bíróság szerdán abban az eljárásban, amelyet Antal Árpád András, Sepsiszentgyörgy polgármestere kezdeményezett a város március 15-i feldíszítése miatt kirótt prefektusi bírságok ellen. A végzés szövegét a romániai bíróságok portálján tették közzé a per szerdai tárgyalása után. Az alapfokú végzés ellen a kihirdetés utáni 48 órában fellebbezhetnek a felek. A bíróság részben fogadta el a polgármester alkotmányossági óvását. Csak a Románia jelképeire vonatkozó 1994/75-ös törvény felülvizsgálatát rendelte el, elutasította ugyanakkor a törvény végrehajtási utasításait tartalmazó 2001/1151-es kormányhatározat vonatkozó előírásainak felülvizsgálatát. A kifogásolt törvénycikkely azt írja elő, hogy más országok zászlaját csakis a román zászlóval együtt, és csakis hivatalos látogatások, nemzetközi összejövetelek esetében lehet középületekre és közterületre kitűzni. Antal Árpád András jogi képviselője úgy vélte, hogy ez a törvényi előírás ellentmond az identitás védelmére, valamint az egyenjogúságra vonatkozó alkotmányos előírásoknak. Sebastian Cucu, Kovászna megye prefektusa március 14-én és március 15-én is 5000-5000 lejes bírságot rótt ki Antal Árpád András sepsiszentgyörgyi és Bokor Tibor kézdivásárhelyi polgármesterre amiatt, hogy a nemzeti ünnepre a magyar nemzeti jelképekkel díszítették ki a két székelyföldi várost, és nem gondoskodtak arról, hogy minden magyar zászló mellé egy román zászló is kerüljön. A megbírságolt elöljárók arra hivatkoztak, hogy a jelképtörvény végrehajtási utasításait rögzítő kormányhatározat 2002-es kiegészítése rögzítette: "azok az etnikai kisebbségek, amelyek országos szervezettel rendelkeznek, rendezvényeiken használhatják a saját jelképeiket is".