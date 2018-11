Le Monde: a leszakadó Franciaország lázadt fel

Nem Emmanuel Macron felelős azért, hogy Franciaország kettészakadt a globalizáció nyerteseire és veszteseire, de rosszul mérte fel az utóbbiak mindennapi nehézségeit, amikor olajat öntött a tűzre az üzemanyag környezetvédelmi adójának megemelésével – írta a Le Monde a hétvégén kezdődött tiltakozásokról.

A lap szerint az államfő az utakat blokkoló sárga mellényesek szavazataira soha nem számíthatott. Szociológusok és politológusok az 1980-as évek közepe óta figyelmeztetnek arra, hogy a választási eredményekben visszatükröződik a globalizációba beilleszkedett nagyvárosok és a perifériális Franciaország közötti szakadék, amely a munkahelyek megtartásáért küzd, amely elérhetetlen tömegközlekedéssel, ahol a közszolgáltatások egyre kevésbé vannak jelen, és ahol a választók egyre inkább elzárkóznak a politikától és tartózkodnak a választásokon. "Ezért a helyzetért a köztársasági elnök nem felelős, de azzal, hogy a gázolaj adójának a benzin adójához való igazításáról döntött akkor, amikor az olajárak elszálltak a világpiacon, rosszul mérte fel azokat a mindennapi nehézségeket, amelyekkel állampolgáraink egy része küzd, és így felelősség terheli azért, hogy meggyújtotta a lángot" – írja a szerző, Francoise Fressoz. Szerinte "sürgősen csillapítani kell ezt a dühöt" egyértelmű közbiztonsági okokból, hiszen a tüntetéseknek már egy halálos áldozata és több mint ötszáz sérültje van, de választási megfontolásokból is, miután fél év múlva az európai parlamenti választások következnek. A legrosszabb forgatókönyv az lehet, hogy azok a választók, akik az elmúlt években tartózkodtak, ezúttal azért fognak az urnákhoz járulni, hogy megbüntessék a kormányt. Ez esetben pedig az államfő által meghirdetett progresszió a nacionalistákkal szemben akkora csapást zenvedne, hogy Macron mandátumának második felére végleg rányomná a bélyegét. A Le Monde szerint a kormánynak tűzoltásként lassabban és fokozatosan kellene bevezetni a környezetvédelmi adót. Macronnak, aki elődeivel ellentétben nem kíván minden konfliktusnál meghátrálni és feladni a reformokat, muszáj megtartania a saját választóit is, akik elsősorban városban élő diplomások, a globalizáció nyertesei, vagyis annak a másik Franciaországnak a képviselői, amely nagyon érzékenyen viszonyul a klímaváltozáshoz. Miattuk nem hátrálhat meg a kormány és ezért nagyon kicsi a mozgástere: a lényeget tekintve nem engedhet, de meg kell ígérnie, hogy figyelmesebben meghallgatja azokat, akik szenvednek. Az államfő az elmúlt hetekben folyamatosan elnézést kért a kormányzási hibákért, de ezzel láthatóan nem tudta meggyőzni a többséget, és a lap szerint a kormánynak muszáj a radikális jobboldali Nemzeti Tömörülést és a radikális Lázadó Franciaországot is támadnia, miután azok megpróbálják a tüntetőket maguk mellé állítani, és mert a legnagyobb veszély jelenleg az, hogy "a tiltakozók dühe a szélsőséges pártok üzemanyagává válik".