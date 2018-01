Lázár: februárban dönthet a parlament a Stop Soros törvényekről

Februárban dönthet az Országgyűlés az illegális bevándorlás elleni újabb törvénycsomagról – mondta Lázár János. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a kormány fontosnak tartja, hogy az illegális migráció szervezésében, támogatásában részt vevő, külföldi forrásokban részesülő szervezetek átláthatóbban működjenek. Ezért kezdeményezi a regisztrációs kötelezettségüket, a külföldi támogatásaik után 25 százalékos illeték fizetését – az összeget a határvédelemre költenék –, valamint a kitiltással azonos következményekkel járó idegenrendészeti távoltartás alkalmazásának lehetőségét. Lázár azt mondta: mivel a törvény csak a jövőre nézve lépne hatályba, ezért kiváló alkalom lehet arra, hogy Soros György abbahagyja Közép-Európában az illegális migráció finanszírozását. A tárcavezető azt mondta, hogy Magyarország tavaly csaknem 1300 embernek biztosított oltalmat. "Aki bajban van, annak segítünk" – mondta. Lázár azt mondta, a bürokratikus akadályok csökkentéséről két hét múlva dönt a kormány. A tárcavezető szerint a kormány áttekintette a január 1-jétől érvényes változásokat és a gazdasági helyzetet. Az ágazati béremelések mellett 8 százalékkal nőtt a minimálbér és 12 százalékkal a garantált bérminimum, a reálkeresetek 58. hónapja nőnek.

Az adópolitikai döntésekkel 60 milliárd forint marad a családoknál és idén is az adóhatóság készíti a személyi jövedelemadó bevallást mások mellett 4 millió magánszemélynek. Lázár azt mondta, hogy az év végére bővülő széles sávú kapacitás és az 5 százalékos internetáfa jelentős előrelépést jelent a digitális átállásban. Az adóváltozások között említette egyes áfakulcsok csökkentését, és azt mondta: a 15 százalékos szja 2700 milliárd forintot hagy az embereknél, a gyermekek után járó kedvezmények pedig további 1900 milliárdot a családoknál, januárban már 3 százalékkal magasabb nyugdíjat kézbesítenek. A kormány célja, hogy tíz éven belül ne legyen szüksége az országnak importáramra, s ehhez a földtulajdonosoknak engedélyt és kedvezményes hitelt biztosítanak kis teljesítményű napelemparkok létrehozásához. Ezzel kapcsolatban megkezdték az egyeztetést az Európai Bizottsággal, amely támogatja ezt az irányt – mondta. A kormány jóváhagyta a 450 kilométeres Budapest-Kolozsvár gyorsvasút létrehozásának tervtanulmányait, a következő ülésen pedig tárgyalnak a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és Budapest belvárosának vasúti összekötéséről. Lázár azt mondta, hogy a 90 PPP-konstrukcióból 46 szerződést már kiváltottak, a fennmaradó 44 esetében pedig még 2100 milliárd forint fizetési kötelezettsége van az államnak. Eddig 1200 milliárd forintot tudtak le. Az I. kerületben, Bem rakparton Andrássy Gyula-emlékhelyet hoznának létre, megújítják az Országos Rabbiképző könyvtárát, egy új, 16 tantermes katolikus iskolát létesítenek Szegeden, új helyet kap a Szegedi Tudományegyetem zeneművészeti szakközépiskolája, és fejlesztik a kazincbarcikai Don Bosco iskolát. A kabinet arról is döntött, hogy a hazai építőipari vállalkozásokat segítő 20 milliárd forintos programot indít a gazdasági tárca, Tatabányán, Nagykátán és Vácon pedig felújítják a mentőállomást és ismét támogatni fogják a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumot is. Lázár azt mondta, hogy a várpalotai körgyűrű műszaki átvétele zajlik, azt várhatóan februárban adják át. Az M0-ás körgyűrű összekapcsolásáról azt mondta: környezetvédelmi hatásvizsgálatokra várnak, azonban a beruházás irreálisan drága is lehet, ha minden zöld szempontot figyelembe vesznek, s ez esetben mérlegelni kell, hogy megéri-e. A tárcavezető azt mondta: a választási kampány részének tartja, hogy az Állami Számvevőszéket leöntötték festékkel és azt is, hogy az MSZP feljelentette Orbán Viktor miniszterelnököt, Selmeczi Gabriella korábbi nyugdíjvédelmi miniszterelnöki megbízottat és Matolcsy György korábbi nemzetgazdasági minisztert, mostani jegybankelnököt a magánnyugdíj-pénztári vagyon államosítása miatt. A hódmezővásárhelyi időközi polgármester-választás kampányáról és a plébános megszólalásáról azt mondta: Magyarországnak olyan országnak kell lennie, ahol egy plébános elmondhatja véleményét. Szerinte komoly probléma, hogy a sajtó egy része üldözi és megbélyegzi azt a papot, aki elmondja az álláspontját. Az ellenzéki polgármesterjelöltről azt mondta: akinek Hódmezővásárhelyen Gyurcsány Ferenc a szövetségese, az nem vásárhelyi. Lázár megerősítette, hogy az állam meg akarja venni a Bálna épületét., a "Ne menj suliba" kezdeményezésről pedig a véleménynyilvánítás szabadságát emelte ki és szerinte a diákok észrevételeit mindig komolyan kell venni. Arról, hogy Kerényi Imre miniszterelnöki megbízott tábort szervezne a miniszterek gyermekeinek, Lázár azt mondta: "Kerényi Imre egy kiváló művészember, egy rendező, álmodott valamit, ami nem úgy lesz, ilyen van".