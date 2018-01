Kvóta: Magyarország az Európai Bíróságra került

A bizottság december elején jelentette be, hogy - mivel nem történt előrelépés - harmadik szakaszba lépteti a júniusban megindított jogsértési eljárást a 120 ezer menedékkérő elosztását célzó mechanizmus ügyében, amelyet az uniós tagállamok belügyminiszterei minősített többségi szavazással, többek között Magyarország ellenkezése dacára fogadtak el 2015 szeptemberében.

Beérkezett az Európai Bizottság keresete, és ezzel hivatalosan is az Európai Bíróság elé került az uniós menekültkvótákról szóló döntés elutasítása miatt Magyarország, Csehország és Lengyelország ellen megindított kötelezettségszegési eljárás. A bizottság december elején jelentette be, hogy - mivel nem történt előrelépés - harmadik szakaszba lépteti a júniusban megindított jogsértési eljárást a 120 ezer menedékkérő elosztását célzó mechanizmus ügyében, amelyet az uniós tagállamok belügyminiszterei minősített többségi szavazással, többek között Magyarország ellenkezése dacára fogadtak el 2015 szeptemberében. A bizottság azt közölte: annak ellenére, hogy az Európai Bíróság szeptemberi ítélete megerősítette a kvótarendszerről szóló tanácsi döntés érvényességét, Magyarország, Lengyelország és Csehország továbbra sem teljesíti jogi kötelességeit. A brüsszeli testület nem találta kielégítőnek az országok válaszát, mivel nem jelezték, hogy hozzá fognak járulni az áthelyezési határozat végrehajtásához, és ezért döntöttek végül a bírósági szakasz megkezdése mellett. Amennyiben egy tagország az Európai Bíróság első ítélete ellenére sem cselekszik, a bizottság újabb jogsértési eljárást indíthat, és ekkor már egyetlen írásbeli figyelmeztetés után a bírósághoz fordulhat, és bírság kiszabását javasolhatja az érintett állammal szemben.

Lehóczki Balázs, az Európai Bíróság szóvivője azt mondta, hogy az érintett országoknak most joguk van a bizottság lépésére reagálni. Szerinte a bíróság első ülésére a témában "novemberben vagy decemberben, de nem előbb" kerülhet sor. A kereset megvitatásába a szabályok szerint mindazok az uniós országok is bekapcsolódhatnak, amelyek ezt kérni fogják. A szóvivő szerint a bírósági eljárás akár 18 hónapig is eltarthat, és csak a bírókon múlik, lerövidítik-e. "Ez azonban nem automatikus" - mondta Lehóczki.