Kurz: nem nyújtható be menedékkérelem a befogadóközpontokban

"Ez egy őrületesen vonzó tényezőt jelentene" - vélekedett Kurz az Ö1 rádióadón. Az osztrák vezető szerint "észszerűbb lenne, ha az embereket közvetlenül a válságrégiókból szállítanák át, ahelyett, hogy különféle dolgokkal a veszélyes földközi-tengeri út megtételére csábítanák őket". A kérdés csupán az, hogy "valóban automatikusan joga van-e a világ mintegy 60 millió menekültjének arra, hogy Európában nyújthasson be menedékkérelmet, vagy ezt máshol is megtehetné" - tette hozzá az Ö1 reggeli műsorában nyilatkozó Kurz. Az Európai Unió soros elnöki tisztségét betöltő Ausztria hídszerepéről a kancellár úgy vélekedett, hogy sokan félreértelmezik a hídépítő szó jelentését. Néhányan azt hiszik, csak az lehet hídépítő, aki kizárólag a médiában jófiúnak beállított szereplőkkel tárgyal - magyarázta. "Én továbbra is úgy vélem, hogy mindenkivel beszélni kell" - fűzte hozzá. Az interjúból úgy tűnt, Kurz elégedett az előző heti európai uniós csúcstalálkozó eredményével. "Először fordult elő, hogy a résztvevők felülvizsgálták korábbi véleményüket" - indokolta derűlátását. "Véget ért a szépítgetés és a buzdító szavak időszaka" - húzta alá. Gyökeres fordulat következett be, amelynek köszönhetően a menekültek elosztásáról a Frontex uniós határvédelmi ügynökség megerősítésére és a civil szervezetekkel szembeni határozottabb fellépésre helyeződött át a hangsúly - mutatott rá Kurz.