Kurz és Orbán kényes témákról is tárgyal majd

Sebastian Kurz osztrák kancellár január 30-án Bécsben fogadja Orbán Viktort. A magyar miniszterelnök a tervek szerint Heinz-Christian Strache szabadságpárti alkancellárral is találkozik.

Kurz és Orbán napirendjén több kényes téma is szerepel, köztük a Paks II. ügyében benyújtani kívánt osztrák kereset, valamint az osztrák családi pótlékra vonatkozó módosítások. A magyar kormányt nyugtalanítja, hogy a változások miatt jelentős összegtől eshetnek el azok a magyar állampolgárok, akik Ausztriában dolgoznak, ott igényelték a juttatást, de gyerekeik Magyarországon élnek. Sokkal nagyobb egyetértés mutatkozhat az osztrák és a magyar fél között a migráció kérdésében – írja az APA hírügynökség. Mindketten a szigorú bevándorláspolitika és a külső határok fokozott védelmének híve. A találkozón az 2018 második felében esedékes EU-s osztrák elnökségéről is szó lesz. Napirenden lesz az uniós finanszírozási keretek ügye, valamint Nagy-Britannia kilépése a közösségből. A magyar kormányfő sajtófőnöke, Havasi Bertalan szerint a miniszterelnök külön-külön tárgyal a kancellárral és az alkancellárral, illetve a tervek szerint több osztrák közéleti szereplővel is.