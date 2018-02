Kurz: egységre van szükség az EU-ban

Mivel az Egyesült Államok egyre inkább visszavonul a világpolitikából, erősödtek a kihívások az Európai Unió felé - figyelmeztetett Kurz, rámutatva, hogy Kína foglalja el azt a politikai vákuumot, amely Washingtonnak a nemzetközi politikából történő visszahúzódása miatt keletkezik. "A hatalmi központok eltolódnak. Az Egyesült Államok továbbra is erős ország, de visszavonul a nemzetközi politikából, az így keletkező űrt pedig Kína foglalja el" - mondta Kurz. Véleménye szerint ezzel változások állnak be a világ geopolitikai helyzetében. "A nagy országok már nem nyelik le a kicsiket. Most a gyorsabb országok nyelik le azokat, amelyek késlekednek" - tette hozzá. "Mi az Európai Unióban úgy viselkedünk, mint egy öreg házaspár" - folytatta. A Nyugat a Keletre panaszkodik, az Észak pedig a Délre. Ahhoz, hogy nemzetközi súlyát visszanyerje, az EU-nak ismét erősnek kell lennie belülről. Ez szerinte mindenekelőtt a külső határok megerősítését jelenti. Az EU-tagországoknak maguknak kell eldönteniük, hogy kiket fogadnak be - utalt Kurz az illegális bevándorlásra, amely szerinte alááshatja a földrész békéjét és jólétét. Kurz ötödik alkalommal vesz részt a biztonságpolitikai konferencián. Újságíróknak nyilatkozva pénteken elmondta, hogy müncheni tartózkodását a 2018. második félévi osztrák EU-elnökség előkészítésére is fel akarja használni.