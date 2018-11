Kulturális cenzúrát tervez bevezetni Izrael

Ötvenöt támogató, és negyvennégy ellenszavazat mellett fogadták el első olvasatban a Miri Regev kulturális miniszter által kezdeményezett törvényt, amely szerint a mindenkori miniszter belátása szerint, tartalmi-ideológiai okokból megtagadhatja vagy csökkentheti az izraeli kulturális intézmények költségvetését. Az indítványt a házszabály szerint ezek után újabb vitára visszaküldik a knesszet oktatási és kulturális bizottságához, mielőtt ismét a plenáris ülés elé kerül második és harmadik vitára és szavazásra. A jelenlegi szöveg szerint akkor élhet majd a szóban forgó pénzügyi eszközzel a kulturális miniszter, ha egy kulturális intézmény által készített alkotás tagadja Izrael létét zsidó vagy demokratikus államként, vagy rasszizmusra, erőszakra, terrorcselekményre buzdít, az ország függetlenségének napját gyásznapnak tekinti, vagy megbecsteleníti az izraeli zászlót vagy valamilyen más állami szimbólumot. "Ez a törvény kijelöli a határokat a közpénzekből támogatott kulturális intézményeink számára az engedélyezett és a tiltott között, a helyes és a megvetendő között" - indokolta Regev az új jogszabály beterjesztését a Jediót Ahronót című újság honlapja, a ynet szerint. Regev annak hatására terjesztette be a törvénytervezetet, hogy mindeddig nem volt lehetősége megtagadni az állami támogatást az olyan művészeti alkotásoktól vagy kulturális intézményektől, amelyek megítélése szerint ártottak Izraelnek. Bár vannak már olyan törvények, amelyekre hivatkozva ezt elvileg megtehette volna, de ezek értelmében az állami támogatás megtagadásáról a pénzügyminiszter dönt. Ilyen törvény az, amely tiltja, hogy - a palesztinok szemléletét átvéve - bármely intézmény gyásznapnak (Nakba, vagyis Katasztrófa) tekintse 1948. május 15-ét, amely Izrael számára a függetlenség és az államalapítás napja, illetve az, amely tiltja az Izrael elleni bármilyen bojkott támogatását. Regev eddig 98 olyan javaslatot terjesztett be a pénzügyminisztériumnak, amelyben kérte különböző izraeli baloldali és arab kulturális intézmények költségvetésének csökkentését, de ezeket a javaslatokat a pénzügyi tárca rendre elutasította - emlékeztetett a Háárec című újság honlapja. „Ha a kormány ellenőrizni akarja a kultúrát, akkor azzal ellehetetleníti” - hangoztatta a kneszet kedd esti viharos hangulatú ülésén az ellenzéket vezető Cipi Livni. "Nem csoda, hogy egy antidemokratikus kormányban a kulturális miniszter ellensége a kultúrának"- mondta Ajman Ode, a szintén ellenzéki közös arab lista vezetője. „Én támogatom a kulturális elkötelezettség törvényét, ami azt jelenti, hogy a miniszter legyen elkötelezett a kultúra mellett” - bírálta Seli Jahimovics, a baloldali Munkapárt egyik vezetője a törvényjavaslatot. Erre válaszul álszentnek és hazugnak nevezte őt a szabadszájúságáról is ismert Regev. Fellépett az indítvány ellen az Izrael Múzeum igazgatója is, emellett a múlt héten több száz művész a száját leragasztva tiltakozott Tel-Avivban a készülő új rendelkezés ellen, cenzúrának minősítve azt.