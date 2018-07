Külföldi reakciók: Putyin győzött Helsinkiben

A kormány tisztségviselői hiába tekintették át Donald Trumppal mindazokat a témákat – a Krím bekebelezését, az amerikai választásokba való orosz beavatkozást –, amelyek miatt az elnöknek keményen kellett volna fellépnie Putyinnal szemben, ő végül sutba vágva ezeket, a találkozót lezáró sajtótájékoztatón saját hírszerzését támadta, és Oroszországot dicsérte – írja a The Washington Post.

"A végén Trump előadása kimerült legvitatottabb összeesküvés-elméleteinek, tweetjeinek és Oroszországról folytatott elrugaszkodott képzelgéseinek ismertetésében – a különbség csak az, hogy mindezt külföldön, az Egyesült Államok egyik legnagyobb geopolitikai ellenségét vezető Putyintól karnyújtásnyira tette" – írja a lap. Trump elnökségének kezdete óta párttársai feszengve, ám csendben tűrték, hogy az elnök félresöpri a megválasztását beárnyékoló orosz beavatkozással kapcsolatos vádakat. Azonban a helsinki csúcsot követően közülük többen jelezték: az amerikai elnök ezúttal túl messzire ment – írja a New York Times. A Politico szerint az elmúlt egy hétben Trump átírta a barátok és ellenségek definícióját, és az amerikai-orosz közeledéssel egy új világrend van kialakulóban. Az amerikai és az orosz elnök egy közös pontot talált megbeszélésükön: mindketten Trump győzelmét akarták a 2016-os amerikai választásokon. Ezt leszámítva az egykori tévés valóságshow-sztár és a korábbi KGB-ügynök elbeszélt egymás mellett. Előbbi otthoni szavazatokra gyűjtött, utóbbi országa újbóli világhatalomként feltűnő arculatát építette. A lap sokkal tapasztaltabb politikusnak nevezte Putyint, aki játszik a kevés diplomáciai tapasztalattal rendelkező Trumppal, aki rosszul készült fel a rendkívül fegyelmezett oroszokkal való találkozásra. A konkrét eredmények hiánya többek számára azonban megkönnyebbülést jelentett, az amerikai elnök ugyanis nem tett semmilyen engedményt Oroszországnak, amitől egyes szövetségesek tartottak. Az eltérő vélemények ellenére a csúcstalálkozó egy új világrend kialakulását vetítette előre. Az Izvesztyija szerint a helsinki csúcstalálkozó kiindulási pontja lehet a kapcsolatok újjászületésének. A lap szerint ezzel a következtetéssel fejeződtek be Vlagyimir Putyin és az amerikai elnök megbeszélései. Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő azt mondta, hogy a két államfő egyelőre nem vitatta meg az újabb találkozók kérdését, de következő találkozójuk már novemberben lehet Argentinában. A világ 19 legnagyobb gazdaságát és az EU-t tömörítő G20-csoport csúcsán ismét találkoznak. A Kommerszant Békés meg nem állapodás címmel közölt cikket, az RBK pedig a szíriai kérdésben elért gyakorlati eredményeket emelte ki. A meduza.io "Hogyan találkozott Vlagyimir Putyin és Donald Trump Helsinkiben – és nem döntöttek semmiről" címmel számolt be csúcsról. A La Libre Belgique szerint Trump kijelentései arra utalnak, hogy mindenáron vissza kívánja állítani Amerika és Oroszország rendkívüli kapcsolatát. Vajon ehhez mennyire kell elfordítania fejét az igazságtól az amerikai elnöknek? – írja a cikk szerzője, ugyanis a viszonyt számos konfliktus súlyosbítja, a keleti-ukrajnai területek annektálása mellett az orosz beavatkozás az amerikai demokrácia működésébe vagy az emberi jogok kérdése Oroszországban. Nem kétséges, hogy Trump egy párhuzamos valóságban él – írja a lap. Sokakban tovább nő az aggodalom a demokráciát érő egyre nagyobb és talán helyrehozhatatlan károk láttán, amelyek a tekintélyelvű rezsimek megerősödését és megsokszorozódását okozhatják a világban. Nincs győztese az orosz-amerikai csúcstalálkozónak – írja a Lidové Noviny. Sem Putyin, sem Trump nem kívánt a győztes szerepében tetszelegni, a sajtóértekezleten csak a párbeszédre való készségről, sőt egymás kölcsönös támogatásáról beszéltek. A találkozó konkrét eredményt ugyan nem hozott, de mindkét vezetőt talán a jövőbeni együttműködésre hangolta. A Hospodárské Noviny szerint a csúcstalálkozó egyértelműen az amerikai belpolitika árnyékába került, és ennek is köszönhető, hogy Putyinnak sikerült fölénybe kerülnie Trumppal szemben. Már maga a találkozó megtartása is Putyin győzelmét jelenti, hiszen a Nyugat a Krím félsziget elfoglalása után elszigetelte Oroszországot. A Frankfurter Allgemeine Zeitung Ketten a világ ellen címmel azt írja, hogy "nem sikerült annyira rosszul". "A nagy durranás elmaradt, de Trump nem is bírálta Putyint semmi miatt sem." A FAZ szerint nem váltak valóra azok a félelmek, hogy Trump engedményeket tesz majd Oroszországnak a Krím és a NATO kelet-európai tevékenysége terén. A Die Welt szerint soha nem fogjuk megtudni, hogy négyszemközt miről beszélt a két elnök. Ennek ellenére a csúcs és Trump fellépése katasztrófa volt, és már maga a megrendezése is hatalmas győzelem Putyinnak. Trump részben rehabilitálta Putyint a nemzetközi színtéren, a Krím, a kelet-ukrajnai háború és a Szíriában elkövetett háborús bűnök ellenére. Putyin semmire nem vágyott jobban annál, hogy Oroszország újra a szovjet időket idéző módon az USA egyenrangú feleként tűnhessen fel a világ problémáinak megoldásában, és Trump pont ezt adta meg neki. A Süddeutsche Zeitung szerint Helsinkiben világossá vált, amiről az ember a legszívesebben nem venne tudomást, hogy a világ sorsa két ingerlékeny öregúr kezében van, és az egyikük sokkal okosabb lehet a másiknál. A lap szerint nem volt kérdés, hogy "ki az úr a háznál", Putyin uralta a megbeszéléseket. A lap publicistája azt írja: az orosz elnök már a találkozó kezdete előtt elérte célját azzal, hogy Trump az elmúlt napokban bírálta NATO-szövetségeseit, majd az orosz-amerikai kapcsolatok megromlását saját országa korábbi ostobaságának számlájára írta. Putyinnak sok dolga nem maradt, csak megértéséről és támogatásáról kellett biztosítania az amerikai elnököt. A Financial Times szerint a csúcstalálkozó is annak a jele, hogy a II. világháború vége óta kialakult washingtoni konszenzus helyét kezdi átvenni a Trump-doktrína. John Kennedytől Ronald Reaganen át Bill Clintonig és a két Bush elnökig kétpárti konszenzus volt abban, hogy az USA érdekeit a szabadkereskedelem és a demokrácia globális terjesztése szolgálja. Trump "e washingtoni konszenzusnak esett neki baltával". A jelenlegi elnök olyan radikális mértékben távolodott el az amerikai külpolitika intézményesült alapelveitől, hogy bírálói szerint elképzelései egyszerűen egy zűrzavaros elme szüleményei. Ez azonban hibás értékelés, valójában egy Trump-doktrína felemelkedéséről van szó, amelynek megvan a maga belső értelmezhetősége. Ezek közé tartozik, hogy Trump hajlamos cégvezető módjára megosztozni a "piacon" a rivális "vállalatokkal", az pedig, hogy például Kína és Oroszország a nekik jutó szegmensben milyen értékeket honosítanak meg, az amerikai elnököt nem érdekli. Az El Mundo azt írja: a csúcstalálkozó az USA stratégiai partnereként szentesítette "Putyin autoriter Oroszországát" az európai demokráciák rovására, amelyeket Trump lenéz gyengeségük és az egységes dialógus hiány miatt. A föld első számú demokráciájának vezetője nemzetközileg rehabilitálja Putyint, és megalázza az Európa által képviselt értékeket – írja a lap. Washington Oroszország-politikája a Trump és Putyin közötti közeledés és nem Oroszország amerikai hatásra történő demokratizálódása miatt változott meg, ami az ismert geopolitikai rend drámai változásával fenyeget a következő években.