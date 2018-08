Közös drogellenes amerikai-mexikói rendőri egységet állítanak fel

Az új mexikói elnök több területen is javítani akarja az együttműködés a nagy északi szomszéddal.

Az Egyesült Államok és Mexikó közös rendőri egységet állít fel a drogkartellek elleni harchoz - jelentették be szerdán este Chicagóban, ahol a különleges egység székhelye lesz. A különlegesen kiképzett egység feladata elsősorban a Mexikóból az Egyesült Államokba kábítószert szállító bandák vezetőinek felkutatása és pénzügyi hálózataik felszámolása lesz. A Chicagóban tartott közös sajtókonferencián Felipe de Jesus Munoz Vazquez, a mexikói igazságügyi miniszter helyettese azt hangoztatta, hogy a megválasztott új mexikói elnök, Andres Manuel López Obrador elkötelezett a szervezett bűnözés elleni közös harc iránt. Obrador már többször kifejtette, hogy eltökélt szándéka térdre kényszeríteni a Mexikóban garázdálkodó drogkartelleket, és ehhez részben új jogi eszközöket akar teremteni, részben pedig szoros együttműködést kíván kiépíteni az Egyesült Államokkal. A decemberben hivatalba lépő új elnök már azt is többször jelezte, hogy sok területen készül együttműködésre Washingtonnal. A leendő belbiztonsági miniszter, Alfonso Durazo azonban korábban újságíróknak kijelentette: az új kormány a Mexikóváros és Washington közötti valamennyi együttműködési megállapodást, köztük a kábítószer-kereskedők elleni harcot segítő, több mint egy évtizeddel ezelőtt tető alá hozott Merida Kezdeményezés nevű egyezményt is felülvizsgálja. Az Egyesült Államokban sújtó kábítószerválságot elsősorban a Mexikóból érkező kokain és heroin táplálja. Donald Trump elnök már a 2016-os elnökválasztási kampányban erőteljes fellépést ígért a drogkereskedelem ellen. Szerdai amerikai sajtójelentések szerint Mexikó 30 millió pesót, körülbelül 1,6 millió dollárt ajánlott fel annak, aki érdemleges információkkal segíti az egyik legveszélyesebb drogbáró, Nemesio Oseguera kézre kerítését.