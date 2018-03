Kövér szerint Európa sorsa Magyarországon dől el

Az osztrák és az olasz választás is azt mutatja, hogy fordulat látható az európai politikában – mondta a parlament elnöke.

Egész Európa sorsát befolyásolja az április 8-i országgyűlési választás, mert az is a tétje, hogy az európai migrációs politikában Magyarország tudja-e segíteni szövetségeseit – mondta az Országgyűlés elnöke Sopronban. Kövér László azt mondta: "egyre több szövetségesünk látszik gyülekezni mellettünk", nem csak a visegrádi négyek. Szerinte az osztrák és az olasz választás is azt mutatja, hogy fordulat látható az európai politikában. Ezért szeretné Brüsszel még a 2019-es európai parlamenti választás előtt elfogadtatni a migránsok kötelező szétosztási rendszerét. Azt is eldöntjük a választáson, hogy "akarunk-e ebben a táborban maradni és segítséget adni, hogy a normalitás, a józan ész diadalmaskodjon". Ha Magyarország elesik, ez a folyamat megakad, a visszájára fordul, és "bevégeztetik Európa jövője" – mondta a házelnök.