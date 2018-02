Kövér: Európa és a kereszténység védőbástyája Magyarország

Kövér László a Kisgazda Polgári Együttműködés "A magyar vidék jövője agrárszakmai fórum" rendezvényén azt mondta, a közelgő választás tétje sokkal nagyobb, mint eddig bármikor, mivel Magyarország bástyája lett a visegrádi négyekkel együtt annak a világméretű küzdelemnek, amelynek harctere most Európa lett, és aminek a tétje, hogy "megőrizhetjük-e Európa kulturális, keresztény, nemzeti kultúrákra felépülő jellegét." Ez tette naggyá a kontinenst, és most az a tét, hogy megőrizhetjük-e Magyarország etnikai, kulturális karakterét.

Az Országgyűlés elnöke azt mondta, "nem biztos, hogy ezt a választást megnyerjük", mert a választási lélektan furcsa dolog, és még 2010-ben is maradt 47 százaléknyi választópolgár, akik nem azokra szavaztak, akikről látszott, hogy kihúzzák az országot a kátyúból. Kövér szerint tőlünk nyugatabbra, az ottani értelmiség megpróbálja az emberek önazonosságát megszüntetni, és szét akarnak verni minden természetes közösséget, fel akarják számolni a nemzetállami korlátokat, ami a keresztény Európa eltüntetését eredményezi. Ahogy 1456-ban Nándorfehérvárnál, úgy most is Európa és a kereszténység védőbástyája Magyarország – mondta az Országgyűlés elnöke. Turi-Kovács Béla országgyűlési képviselő, a Kisgazda Polgári Egyesület elnöke azt mondta, hogy az elmúlt években felhasznált vidékfejlesztési támogatásokat nem adta ingyen az EU, azokért a magyar kormánynak meg kellett küzdenie. Már elindult egy olyan vidékfejlesztési program, amelynek célja, hogy minél jobban megőrizze a kistelepüléseket. A jövő nagy feladata a kis- és középbirtok szövetkezése, szövetsége kell, hogy legyen – mondta Turi-Kovács. Pánczél Károly, a térség kormánypárti országgyűlési képviselője azt mondta, hogy a közép-magyarországi régió Budapesthez csatolása korábban érdeke volt a fővárosnak, hogy az uniós pályázatok esetében annak szegénységére tudjon apellálni, de ez megváltozik, mivel most már külön régióvá válik a térség. A kormány 80 milliárdos alapot hozott létre a különbségek csökkentésére, amelyből a régió települései megpróbálnak minél többet megszerezni – mondta.