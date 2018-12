Kormányellenes tüntetések Békéscsabától Kecskeméten át Zalaegerszegig

Az ellenzéki pártok kezdeményezésére kormányellenes demonstrációt tartottak csütörtök este Kecskeméten. Békéscsabán a demonstrálók a propagandasajtó félrevezető tájékoztatása ellen tiltakoztak. Kecskeméten a helyi ellenzéki pártok - a DK, az LMP, az MSZP, a Jobbik és a Momentum - kezdeményezéséhez szakszervezetek képviselői és civilek is csatlakoztak. A demonstráció részeként forgalomkorlátozó autós felvonulást is tartottak, majd a menet tagjai csatlakoztak egy bevásárlóközpont parkolójában gyülekezőkhöz. A tüntetők rigmusokat skandálva, nemzeti színű zászlókkal, pártlobogókkal és transzparensekkel a városháza elé vonultak. A kecskeméti Kossuth téren mintegy háromszáz ember részvételével tartott demonstráción felolvasták az ellenzéki pártok országos ötpontos követelését: a rabszolgatörvény azonnali visszavonását, kevesebb rendőri túlórát, független bíróságokat, csatlakozást az Európai Ügyészséghez és a független közmédiát. Ennek alapján a megyeszékhelyen a helyi politikusok, a Vasas Szakszervezeti Szövetség képviselőivel és civilek együttműködésével összeállították a kecskeméti munkavállalók hat pontját. Többi között felszólították Kecskemét polgármesterét, hogy a város tulajdonában lévő cégeknél ne alkalmazzák a rabszolgatörvényt és követelték a közpénzen működő médiumoktól a pártatlan tájékoztatást. A békés tüntetés résztvevői a beszédeket követően hatpontos követelésüket átadták a Kecskeméti Televízió főszerkesztőjének, otthagyták a polgármesteri hivatal portáján, majd átvonultak a Gong Rádió szerkesztőségéhez. Mivel ott nem nyitottak ajtót, a tüntetők egy része rövid várakozás után visszasétált a városháza elé, ahol krétával kormányellenes rigmusokat rajzoltak a tér kövezetére. Békéscsabán Elég a hazugsággyárból címmel tartottak ellenzéki tüntetést csütörtök este. A Magyar Szocialista Párt, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Demokratikus Koalíció és a Magyar Liberális Párt helyi képviselői a mintegy 100 ember előtt azt hangoztatták, hogy tiltakoznak a propagandasajtó álhírei, az egyoldalú, félrevezető tájékoztatása ellen. A demonstrációt a Békés Megyei Könyvtár előtt tartották, ahol a Békés Megyei Hírlap szerkesztősége is található. A liberálisok Békés megyei elnöke, Fülöp Zoltán felolvasta az ellenzék ötpontos követelését. Zalaegerszegen több mint három órán át tartó félpályás útlezárással tiltakoztak csütörtök délután a város déli ipari parkjánál az ellenzéki pártok és a szakszervezetek a kormány intézkedései ellen. A demonstrációt a Jobbik, a Magyar Szocialista Párt, a Demokratikus Koalíció, a Lehet Más a Politika, valamint a Vasas Szakszervezeti Szövetség közösen szervezte. (Nyitóképünk illusztráció)