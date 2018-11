Könnyen elveszíthetik gyereküket a pszichés betegek

A családsegítők nem ismerik eléggé a pszichiátriai betegségek természetét, ezért sokszor óvatosságból túl szigorúan járnak el, ha a családnál kiderül, hogy az egyik szülőnek mentális problémái vannak. A gyermekvédelemben dolgozó szakemberek is osztják a társadalomban élő előítéleteket a pszichés betegekkel szemben; a skizofrénekről hajlamosak azt gondolni, hogy veszélyesek, és kettős személyiséggel rendelkeznek. Válásoknál viszont alulbecsüli a rendszer, hogy mekkora kockázatot jelent a gyerekre nézve egy pszichés beteg szülő. Az információhiánynál is nagyobb problémát jelent, hogy kevés pszichiáter dolgozik ezen a területen, a családsegítőknek nincs kihez fordulniuk támogatásért, ha nehezebb esettel találkoznak.

Találnak más indokot

Nehéz megmondani, hány esetben lehetett indok a gyerek kiemelésénél a szülő pszichiátriai betegsége, a Központi Statisztikai Hivatal nem közöl erről külön adatokat.

Irányadó lehet a veszélyeztetettség okaira (ami a gyakorlatban nagy átfedést mutat a kiemelés okával) vonatkozó számsorok. A KSH legutóbbi, 2014-es adatokat tartalmazó kiadványa szerint abban az évben 139 ezer gyerek minősült veszélyeztetettnek, 60 százalékuknál a környezeti hatásokat jelölték meg a veszélyeztetettség okaként. Ez elég tág kategória, ide tartoznak a rossz lakhatási körülmények, a szülők életviteli problémái, betegségből, családi konfliktusból, bántalmazásból, elhanyagolásból adódó veszélyeztetettségek is. Vélhetően ide számolódnak a szülők pszichés betegségéből fakadó problémák is.

Szilvási Léna, az SOS Gyermekfalvak gyermekvédelmi programigazgatója elmondta, évente 2o-25 gyerek kerül be intézményeibe. Nem tudott közülük olyan esetet felidézni, amikor a szülő pszichiátriai betegsége lett volna a családból való kiemelés fő oka, pedig a háttérben biztosan közrejátszott abban. Fontosnak tartaná a probléma elemzését, hiszen a statisztikák azt mutatják, egyre több embert érintenek a pszichiátriai megbetegedések:

Magyarországon 500 ezren szenvednek valamilyen pszichés betegségben

becslések alapján további másfél millióan sosem jutnak el orvoshoz problémáikkal

az Európai Unió mentális egészségügyi stratégiájával foglalkozó kiadánya szerint a mentális betegségben szenvedők 30–60 százalékának van gyereke

más számítások szerint 12-ből egy gyereknek legalább az egyik szülője mentális beteg.

Az ellentmondás azzal magyarázható, hogy a kiemelés indoklásába vezető okként ritkán kerül be a pszichiátria betegség, mondta Szilvási Léna. Úgy saccol, hogy a kiemeléssel végződő esetek 20-30 százalékánál mentális sérülés áll a háttérben, még ha nem is ez a hivatalos ok. Gyurkó Szilva gyermekjogi szakértő, a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány alapítója elképzelhetőnek tartja, hogy ha azért indul vizsgálat a szülőnél, mert pszichés beteg, akkor már találnak más indokokat is a gyerek kiemeléséhez.