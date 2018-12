Kongóban még nem volt ilyen súlyos ebolajárvány

A jelenlegi a leghalálosabb ebolajárvány Kongói Demokratikus Köztársaság történetében. Az egészségügyi minisztérium szerint 235 azoknak a száma, akik laboratóriumi eredmények szerint biztosan ebolába haltak bele, a többi 48 pedig valószínűleg a betegség következtében vesztette életét.

Az ebolás esetek száma 494, közülük 446 ember esetében erősítették meg a betegség tényét, a többi páciensnél pedig valószínű, hogy valóban ebolásak. A járvány, amelyet hivatalosan augusztus 1-jén hirdettek ki Észak-Kivu és Ituri tartományban, egyben a történelem második legsúlyosabb ebolajárványa az esetek számát tekintve. A legsúlyosabb ebolajárvány legalább 11 ezer ember életét követelte 2014-15-ben Nyugat-Afrikában. Sierra Leonét, Guineát és Libériát 2016-ban nyilvánította ebolamentesnek a WHO. Az Egészségügyi Világszervezet szerint nagyon magas a kockázata, hogy Dél-Szudánba is behurcolják a betegséget, azért megkezdik az egészségügyi dolgozók oltását. A tervek szerint a fővárosban, Jubában 2000 ember oltanak be, bár Dél-Szudánból egyelőre nem jelentettek ebolás megbetegedést. A szomszédos Ugandában is már elkezdték az oltást. A kísérleti oltóanyagot eddig 40 ezer ember kapta meg világszerte. A WHO szerint a vakcina ígéretesnek nevezhető. A betegséget 1976-ban, a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti felében található Ebola folyó melletti településeken észlelték először. A vírus természetes hordozói egyelőre nem ismertek, a legvalószínűbb, hogy a denevérekről terjedt át emberekre a kórokozó. A betegség fertőzött ember vagy állat testnedvével történő közvetlen érintkezéssel terjed. Súlyos vérzéssel jár, a halálozási arány rendkívül magas, egyes esetekben akár 90 százalékos is lehet. A jelenlegi az első ebolajárvány, amely egy konfliktus sújtotta térségben szedi áldozatait. Mintegy száz lázadó csoport harcol az ásványkincsek kitermelésének ellenőrzéséért, és a kongói ENSZ-misszió, a MONUSCO is részt vesz az ebola elleni fellépésben.