Komoly büntetést kaphat a német szélsőjobboldal

Wolfgang Kubicki a Berliner Morgenpost című lap keddi összeállítása szerint elmondta, hogy az AfD-t akár a kérdéses támogatás összegének háromszorosára, 390 ezer euróra (126,7 millió forint) is megbüntethetik, ha a Bundestag hivatala szabálytalanságot állapít meg. A támogatásról a Süddeutsche Zeitung (SZ) című országos német lap és két regionális közszolgálati médiatársaság, a Norddeutscher Rundfunk (NDR) és a Westdeutscher Rundfunk (WDR) közös tényfeltáró munkacsoportja számolt be hétfőn. Az AfD által megerősített adataik szerint 2017 júliusa és szeptembere között több részletben 130 ezer euró érkezett egy svájci gyógyszeripari vállalkozástól az AfD Bodensee járási szervezetének számlájára. Az érintett szervezet képviselőjelöltje Alice Weidel volt, az AfD egyik legismertebb politikusa, aki jelenleg a párt társ-frakcióvezetője a Bundestagban. Az átutalásokhoz fűzött közleményekben az állt, hogy "kampányadomány Alice Weidel számára". A támogatást az idén áprilisban visszautalták a svájci cég számára. Az SZ, az NDR és a WDR beszámolójának megjelenése után a vállalkozás közölte, hogy a pénz nem tőlük származik, csak továbbították egy - meg nem nevezett - partnerük kérésére. Wolfgang Kubicki a Berliner Morgenpostnak nyilatkozva érthetetlennek nevezte Alice Weidel és az AfD más illetékeseinek magatartását. Kiemelte: tudhatták volna, hogy az Európai Unión kívülről érkezett pártadományokat haladéktalanul vissza kell fizetni, vagy azonnal értesíteni kell a Bundestagot és a pénzt át kell adni a Bundestag elnökének. Mindez nem történt meg, ezért a Bundestag hivatala kivizsgálja az ügyet, és megteszi a szükséges jogi lépéseket. Az már most valószínűsíthető, hogy "a pénzügyi következmények jelentősek lesznek az AfD számára" - mondta a liberális Szabad Demokrata Párt (FDP) politikusa. Az AfD egy szóvivője elmondta, hogy a Bodensee tartományi alapszervezet pénzügyi felelőse konzultált a támogatásról a párt szövetségi kincstárnokával, aki nem tartotta "probelmatikusnak" az ügyet, majd később, amikor "kétségek merültek fel a támogatás jogszerűségével kapcsolatban" Alice Weidel javaslatára visszautalták a teljes összeget a feladónak. A Bundestag hivatala közölte, hogy tájékoztatást kérnek az AfD-től. Wolfgang Kubickihez hasonlóan rámutattak: a főszabály szerint német pártok nem fogadhatnak el támogatást EU-n kívüli országokból.