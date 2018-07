Kivégezték a gyilkos szekta vezetőit Japánban

Kivégezték az Aum Sinrikjo szekta alapítóját, Aszahara Sokót Japánban. A kivégzést az igazságügyi minisztérium is megerősítette.

Aszahara, valódi nevén Macumoto Csizuo 1987-ben alapította a buddhizmust és a hinduizmust apokaliptikus víziókkal vegyítő szektát. A tagok száma rohamosan nőtt, és az 1990-es japán választásokon 25 hívő indult. Ám egyikük sem jutott be a parlamentbe, és a dühös szektavezér a kormányt okolta ezért. A hírszerzés szerint a szekta ekkor kezdett vegyi fegyvereket felhalmozni. A világvége hívők első szarintámadásukat 1994-ben követték el Macumoto városban, ahol földvitába keveredtek a helyi hatóságokkal. Nyolc ember halt meg és száznegyvenen sérültek meg. Az Aum Sinrikjo 1995-ben követte el a második merényletét. Szarinnal mérgezték meg a tokiói metróhálózatot. A támadásnak 13 halálos áldozata volt és több mint hatezren különböző mértékű egészségkárosodást szenvedtek. Aszaharának népszerűsége csúcsán több mint tízezer követője volt Japánban, és további több tízezer Németországban, Oroszországban és az USA-ban. Japánban a Fudzsi-hegy lábánál éltek egy kommunában, ahol a szektavezér tanításainak tanulmányozása mellett bizarr rituálékat tartottak és fegyvereket halmoztak fel. Az Aum Sinrikjo vezetőjét 2004-ben halálra ítélték 12 szektataggal együtt. Az NHK tévé szerint Aszahara mellett a szekta hat magas rangú tagját is kivégezték. Hajakava Kijohide, a csoport második embere, úgynevezett építési minisztere, Nakagava Tomomasza, a szekta belügyminisztere, Inoue Josihiro, a metró elleni merénylet kitervelője, a csoport hírszerzési főnöke, Cucsija Maszami, a szekta fővegyésze, a szarin előállításának vezetője, Endo Szeiicsi, a csoport úgynevezett egészségügyi minisztere és vezető tudósa, valamint Niimi Tomomicu, a kémelhárítás főnöke is bitófán végezte. Közülük többet a terrortámadások mellett gyilkosság vádjában is bűnösnek találták. A szekta más támadásokat is végrehajtott, ezért összesen 29 halálos áldozatról tudni.