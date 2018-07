Kitartásra buzdít a leváltott főügyész

A DNA főügyészének munkájáról többször is elégedetten nyilatkozó jobboldali elnök az alkotmánybíróság döntésének - egy hónapos halogatás után - eleget téve váltotta le Kövesit. Menesztését a szociálliberális kormánykoalíció harcolta ki, amely visszaélésekkel vádolta a főügyészt. Kövesi sajtónyilatkozatában úgy értékelte, hogy az igazságügy-miniszter által indított, leváltását eredményező eljárás nem volt szabályos, sem szakmailag indokolt. A felmentéséről kiadott elnöki rendelet szerinte felveti a kérdést, hogy vajon az ügyészségi vezetők az igazságügy-miniszter alárendeltségébe kerülnek-e: ezt szerinte mielőbb tisztázni kell. Kövesi szerint az igazságszolgáltatás "nehéz időszakát éli", a parlamentben az igazságszolgáltatás működését szabályozó törvényeket módosítják, nézete szerint azért, hogy "védelmet biztosítsanak maguknak a múltra, jelenre és jövőre vonatkozóan". Úgy vélekedett: a politikai akarat jelenleg nem az igazságszolgáltatás függetlenségét és hatékonyságát, hanem az ügyészségi vizsgálatok elakasztását célozza. Az ügyészeknek azonban, akik a törvény szerint nem vehetnek részt a politikai küzdelemben, Kövesi szerint az ügyészi függetlenséget garantáló jogi stabilitás mellett kell kiállniuk. A távozó főügyész köszönetet mondott volt munkatársainak, amiért "a társadalmi megbélyegzés, megalázások, sárdobálás" ellenére bátran szembeszálltak a bűnözéssel, és bebizonyították, hogy senki sem "érinthetetlen", nem áll a törvény felett, attól függetlenül, milyen tisztséget tölt be, vagy mekkora vagyona van. Kövesi volt kollégáit és a román társadalmat is arra biztatta, ne adják fel a harcot, mert "a korrupció legyőzhető". Laura Codruta Kövesi hat évig volt Románia legfőbb ügyésze és öt évig a DNA főügyésze. Kijelentette: ügyész marad, de nem a DNA kötelékében. Kövesi ezzel - nem először - azt is jelezte, hogy nem kíván politizálni, habár népszerűségi indexe alapján sokan úgy vélik, jó eséllyel pályázhatna akár az államfői tisztségre is.