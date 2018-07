Kitartanak a Stop Soros mellett a kormánypártok

A kormánypártok szerint továbbra is a Soros-hálózat mozgatja a szálakat az Európai Parlamentben – mondta Hollik István. A Fidesz-KDNP frakciószövetség szóvivője szerint az EP csütörtökön elfogadott egy állásfoglalást, amely jól mutatja, hogy továbbra is Soros hálózata mozgatja a szálakat, az állásfoglalással ugyanis rá akarják kényszeríteni a tagállamokra, hogy a migrációt segítő Soros-szervezetek ne legyenek büntethetőek.

Hollik azt mondta, az illegális bevándorlás bűncselekmény, és az illegális bevándorlás szervezése és támogatása is az. Ezért fogadták el Magyarországon a Stop Soros törvénycsomagot, amely mellett ki fognak tartani, akkor is, ha Soros és brüsszeli szövetségesei újabb támadást indítanak Magyarország ellen.