Kisegerek vagyunk egy labirintusban, ahol minden utat lezártak

“Június elején, egy hétfői reggelen hívtak a bankból, hogy az én nevemet találták legfelül az anyósom híváslistájában, és siessek, mert nagy a baj, kihívták a mentőket” – mesélte Eszter az Abcúgnak, akivel egy vidéki nagyváros közelében találkoztak. Kiderült, hogy a 68 éves Erzsébet stroke-ot kapott, és olyan rossz állapotba került, hogy néhány órával később a kórházban már a saját fiát, Tamást sem ismerte meg. Aznap este szinte semmi közelebbit nem tudtak meg az állapotáról, másnap viszont a kezelőorvos közölte velük, hogy a család addigi élete jóformán véget ért.

Erzsébet bal agyféltekéje olyan súlyosan károsodott, hogy fél oldala nagyfokú izomgyengeség miatt lebénult, valamint a beszédkészsége és a megértést szabályozó központja is szinte teljesen működésképtelenné vált. Az orvos ezt úgy írta le Eszternek és Tamásnak, mintha Erzsébetnek minden hallott szó, de még a saját gondolatai is kínainak tűnnének. Mivel azt mondta, hogy ez nem is nagyon fog változni, gondnokságra szorul, és arra kérte őket, hogy másnapra döntsék el, haza tudják-e vinni a nagymamát állandó gondozásra, vagy intézményi ellátást kell keresniük neki.

Ráadásul Erzsébetnél súlyos cukorbetegséget is diagnosztizáltak, amiről addig senkinek nem volt fogalma. “Az anyósom egy elképesztően makacs nőszemély. Soha nem ment el orvoshoz, az elmúlt huszonöt évben még háziorvoshoz sem volt hajlandó beiratkozni. Volt egy seb a lábán, ami egy évig nem akart begyógyulni, de hiába mondtam neki, hogy ez cukorprobléma lesz, és el kéne menni orvoshoz, nem volt hajlandó. 30 feletti cukorral került be a kórházba”.