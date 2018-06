Ki ellenőrzi Észak-Korea nukleáris areználját?

Amikor Donald Trump találkozik Kim Dzsong Unnal a hidegháború utáni időszak talán legfontosabb, nukleáris kérdésekkel foglalkozó összejövetelén, az amerikai elnök csaknem egész idő alatt összeköttetésben lesz az amerikai arzenállal. Kevesebbet tudni arról, hogy az észak-koreai diktátor – állítólag egy új nukleáris hatalom vezetője – miként tartja ellenőrzése alatt a phenjani arzenálját, amikor távol van országától – írta a Reuters.

Kim újévi beszédében azt mondta: "a nukleáris nyomógomb mindig az irodám asztalán van". A feltételezések szerint arra célzott, hogy személyesen ellenőrzi Észak-Korea nukleáris fegyvereit. Trump a Twitteren azt írta, hogy "nekem is van nukleáris indítógombom, amely sokkal nagyobb és hatékonyabb mint az övé, s az én gombom működik". A szingapúri találkozóra Trumpot szokás szerint elkíséri a vezérkar egyik embere, és nála lesz a csapásmérésre felhatalmazást adó berendezés. Észak-Korea a világ egyik legelszigeteltebb állama, s a parancsnoki lánc, valamint a nukleáris létesítmények fölötti ellenőrzés egy szűk, áthatolhatatlan körön belül működik. A 2011-ben hatalomra jutó Kim eddig kétszer volt Pekingben, s a dél-koreai elnök ösztönzésére rövid időre átlépte az Észak-Koreát Dél-Koreától elválasztó demarkációs vonalat. Szingapúr messze a legtávolabbi ismert pont, ahová elutazott hatalomra jutása óta. Aligha ment volna el Szingapúrba, ha nem lenne tudatában az arzenál biztonságosságának, s annak, hogy képes elrendelni bevetését. "Nem tudjuk, mennyire fejlett Észak-Korea zárt kommunikációs rendszere, nyitott kérdés, hogy könnyen elérhető-e a parancsnokság szingapúri tartózkodása alatt" – mondta Andrew O'Neill, az ausztráliai Griffith Egyetem szakértője. "Az Észak-Korea nukleáris létesítményei fölötti parancsnoklás, az ellenőrzés, a kommunikáció, a hírszerzés magas fokú centralizáltságra épül, amelynek középpontjában a döntéshozó Kim Dzsong Un helyezkedik el, s elképzelhetetlen, hogy Kim ne legyen biztonságosan elérhető egy esetleges bevetés elrendelésére, ha kell." Kim valószínűleg észak-koreai bizalmi embereinek egy csoportjára testálta az arzenál felügyeletét, köztük az időnként különleges ügyekkel is megbízott Cso Rjong He-re, aki kikísérte a repülőtérre – mondta Michael Madden, aki észak-koreai személyi kérdésekkel foglalkozik. "Kim távolléte alatt felhatalmazást adhat vagy jóváhagyhat nukleáris csapást." A rakétakilövéseknek megvan a maguk forgatókönyve. Megbízható személyek gyakorolják az ellenőrzést a vonalas telekommunikációs forródrótok felett, s valószínűleg van egy kódrendszer az érintett, ballisztikus rakéták felbocsátására alkalmas rendszerek aktiválására. "Csak bizonyos kijelölt létesítményeknél lehet a kommunikációs rendszereket működésbe hozni" – mondta Madden. Számos kérdés megválaszolatlan, például az is: rendelkeznek-e az észak-koreaiak eléggé robusztus kommunikációs rendszerekkel, hogy biztosak legyenek abban, senki sem esik pánikba és nem indít el támadást – mondta Vipin Narang, a Massachusetts Institute of Technology professzora. "Nem valószínű, hogy a parancsnoki és az ellenőrzési struktúra Kim távollétében elég megbízható ahhoz, hogy az észak-koreai vezető képes legyen kétséget kizáróan felhatalmazást adni rakétafelbocsátásokra, vagy azok leállítására." Szerinte ez azért van, mert Észak-Korea valószínűleg úgy alakította ki nukleáris erejét, hogy lehetővé váljon rakétafelbocsátások gyors engedélyezése, ellensúlyozandó egy első csapás kockázatát az USA részéről.