Kína valószínűleg csapásmérést gyakorol az Egyesült Államok ellen

Kína "valószínűleg csapásmérést gyakorol" az Egyesült Államokra - olvasható a Pentagon (amerikai védelmi minisztérium) helyi idő szerint csütörtökön este közzétett éves jelentésében. A jelentés a többi között azt állítja, hogy Kína az elmúlt években kibővítette bombázókkal végrehajtott hadgyakorlatait, és a valószínűsíthető csapásmérés nemcsak az Egyesült Államok, hanem szövetségesei ellen is irányulna. A megállapítás a Pentagon évente kiadott jelentésében olvasható, amely kiemelten foglalkozik a kínai haderő-fejlesztéssel és Kína azon törekvéseivel, hogy globális befolyásra tegyen szert. Az amerikai védelmi minisztérium szerint a kínai hadsereg nemcsak harci bombázói képességeit fejlesztette, hanem jelentős tapasztalatokra tett szert válságos tengeri övezetekben tartott hadgyakorlataival is. A jelentés megjegyzi: Peking az űrprogramját is rendkívüli gyorsasággal fejleszti. A dokumentum ugyanakkor azt is leszögezi: nem világos, hogy "a képességek korszerűsítésének demonstrálása mellett" Kínának milyen szándékai vannak a haderő-fejlesztéssel. Az első kommentárok megjegyzik: a dokumentumot éppen akkor hozták nyilvánosságra, amikor Washington és Peking között erős a feszültség a kereskedelmi viták miatt. Augusztus végén Washingtonban tárgyal a kínai kereskedelmi miniszter helyettese.