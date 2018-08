Kína Pekingben tárgyalt a tálibokkal

Kínai tisztségviselők titokban többször is találkoztak az afganisztáni tálibokkal az elmúlt egy évben – írja a Financial Times. A lap pakisztáni kormányzati forrásai szerint Peking fontos szerepet akar játszani az afganisztáni konfliktus lezárásában.

A lap úgy tudja, hogy Peking meghívta az iszlamisták vezetőit Kínába. "A kínaiak komoly erőfeszítéseket tettek" – mondta a pakisztáni forrás. Pakisztán közvetítőként képviselte a tálibokat, hogy előmozdításában a tárgyalásokat az Egyesült Államokkal és Kínával. "A tálibok Pekingben ellátogattak egy mecsetbe is és halal étellel kínálták őket" – írta a lap. A kínaiak egy ideje már próbálják rábírni a tálibokat a tárgyalásokra, de a találkozók célja volt is, hogy Kína bizonyítsa, toleránsabb lett a muszlimokkal. A pekingi külügyminisztérium nem tagadta a találkozókról szóló értesülést, és közölte, hogy Kína támogatja az afgán kormányt. Az afganisztáni békefolyamat az afgán vezetés hatáskörébe tartozik, és Kína támogat minden felet a mielőbbi politikai megbékélésben és továbbra is konstruktív szerepre törekszik. A Financial Times korábban arról is írt, hogy amerikai tisztségviselők is találkoztak tálibokkal, az elmúlt három hónapban legalább kétszer, noha Washington álláspontja szerint a béketárgyalásokat a kabuli kormánynak kell vezetnie. A találkozókat Katarban tartották, ahol a tálibok politikai képviseletet tartanak fenn. Kína nem játszott jelentős szerepet az Afganisztán jövőjéről zajló korábbi tárgyalásokon, ám a lap forrásai szerint a kínaiak érdemi tárgyalásokat folytattak, megvitatták például a Hszincsiang tartományból elmenekülő, a Pekinggel szembeni ellenállást afgán területekről szervező ujgurok ügyét. A Financial Times Kína egyre jelentősebb szerepre törekszik a közép- és dél-ázsiai politikában. Pakisztánban már meg is teremtette ezt, 60 milliárd dolláros beruházást tervez az ország infrastruktúrájának fejlesztésére, cserébe a guadari mélytengeri kikötő használatáért.