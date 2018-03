Kína is támogatja az amerikai-koreai csúcsot

"Üdvözöljük az Észak-Korea és az Egyesült Államok közvetlen párbeszédére vonatkozó pozitív üzenetet" - mondta sajtótájékoztatóján Keng Suang kínai külügyi szóvivő. "Reméljük, hogy mindkét fél politikai bátorságról tesz tanúbizonyságot a helyes döntések érdekében" - tette hozzá. Keng szerint az észak-koreai atomprogramot övező erőfeszítések a megfelelő irányba haladnak, és Kína támogatásáról biztosította az érintetteket. "A következő lépés minden fél számára az, hogy fenntartsa ezt a kedvező lendületet, és együttműködjön a többiekkel annak érdekében, hogy helyreállhasson a béke és a stabilitás a Koreai-félszigeten" - fogalmazott a szóvivő. Kínának - Észak-Korea legjelentősebb kereskedelmi partnereként - oroszlánrésze van a nyomásgyakorlás sikerében, amelyet a nemzetközi közösség fejt ki szankciós politikájával Phenjanra rakéta- és atomprogramja miatt. Mun Dzse In dél-koreai elnök Washingtonban tartózkodó nemzetbiztonsági tanácsadója, Csung Jui-jong csütörtök este jelentette be, hogy Donald Trump amerikai elnök elfogadta Kim Dzsong Un észak-koreai vezető csúcstalálkozóra tett javaslatát. A politikusok május végéig ülhetnek tárgyalóasztalhoz. A phenjani látogatásának eredményeiről beszámoló Csung szerint Észak-Korea kész feladni nukleáris programját, Kim Dzsong Un elkötelezett az atomfegyver-mentesítés mellett, és a jövőben tartózkodni fog a további nukleáris és rakétakísérletektől. Az észak-koreai vezető egyúttal megérti azt is, hogy az amerikai-dél-koreai rutinszerű hadgyakorlatok folytatódnak majd - tette hozzá a dél-koreai elnök nemzetbiztonsági tanácsadója. A szöuli elnöki hivatal kedden bejelentette, hogy Mun Dzse In április végén találkozik Kim Dzsong Unnal az országaikat elválasztó demarkációs vonalon. Több mint egy évtizede nem került sor legfelsőbb szintű tanácskozásra Dél-Korea és Észak-Korea között. Év eleje óta az enyhülés jelei mutatkoznak a Koreai-félszigeten. Phenjan számos békülékeny gesztust tett, amelyeket Szöul kedvezően fogadott.