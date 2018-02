Kína: hidegháborús mentalitású az amerikai atom-doktrina

Zsen Kuo-csiang, a kínai védelmi minisztérium szóvivője reményét fejezte ki, hogy az Egyesült Államok - amely a világon a legnagyobb atomarzenállal rendelkezik - felhagy a hidegháborús mentalitással, és helyes értékelést ad Kína stratégia terveinek. Leszögezte, hogy a Kína mindig és minden körülmények között tartja magát ahhoz, hogy nem vet be elsőként atomfegyvert. "Semmilyen körülmények között nem fogja használni nukleáris fegyvereit, nem fogja fenyegetni velük az atomfegyverrel nem rendelkező országokat vagy az atommentes övezeteket" - közölte a szóvivő, aki szerint országa mindig is a legnagyobb visszafogottsággal fejlesztette atomfegyvereit, és a nemzetbiztonsághoz szükséges legalacsonyabb szinten tartotta nukleáris csapásmérő képességét. Amerikai tisztségviselők pénteken vázolták fel Washington atomfegyverek alkalmazásával kapcsolatos terveit. A 74 oldalas dokumentumból kiderül, hogy az Egyesült Államok nem tervezi ugyan az amerikai stratégiai nukleáris fegyverzet növelését, de atomfegyverrel válaszolhat az ellene és szövetségesei ellen esetlegesen intézett olyan nagyobb támadásokra is, amelyeket nem atomfegyverekkel követnek el. A figyelmeztetés nem részletezte, hogy milyen "különleges körülmények" vezethetnek ahhoz, hogy Washington nukleáris ellencsapással válaszoljon, de megjegyezte, hogy az Egyesült Államok, szövetségeseinek és partnereinek civil lakossága, infrastruktúrája, nukleáris hadereje vagy parancsnoksága elleni nem nukleáris támadások beletartoznak ebbe a kategóriába. A dokumentuma összefoglalja, hogy Észak-Korea "egyértelmű és súlyos fenyegetést" jelent az Egyesült Államok és szövetségesei számára, s leszögezi, hogy bárminemű észak-koreai nukleáris csapás, amely az Egyesült Államokat vagy szövetségeseit venné célba, "annak a rezsimnek a végét jelentené". A jelentés Kínát a potenciális nukleáris ellenfelek közé sorolta. Megállapította: az amerikai atomarzenál képes arra, hogy "megakadályozza Pekinget olyan téves következtetés levonásában", hogy előnyre tehet szert nukleáris fegyverzetének ázsiai alkalmazásával, vagy azt gondolja, hogy "nukleáris fegyverzete bármilyen korlátozott mértékű bevetése elfogadható lehet".