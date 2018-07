Kína a nyári szünetben is korlátozza a buddhistákat Tibetben

Eltiltották a tibeti iskolásokat attól, hogy bármilyen vallásos tevékenységben vegyenek részt a nyári szünidő alatt – írja a Global Times, a Kínai Kommunista Párt hivatalos lapja. Az általános és középiskolai diákokkal beleegyező nyilatkozatot írattak alá arról, hogy a nyári szünetben sem vesznek részt semmilyen vallásos tevékenységben.

Az irányelvet a Tibeti Autonóm Terület oktatási hivatala küldte ki az általános- és középiskolák részére. A kínai oktatási törvény elkülöníti az oktatást a vallástól – mondta Vang Kun-hszin, a Tibeti Egyetem nemzetiségi tanulmányokkal foglalkozó professzora. A zömében muszlim vallású ujgurok lakta Hszincsiang-Ujgur Autonóm Területen 2016-ban léptek érvénybe hasonló korlátozások. Ezek az intézkedések újabb példái a szigorú fellépésnek, amint Kína az elmúlt hónapokban az országban élő vallási és etnikai kisebbségekkel szemben bevezetett. Az International Campaign for Tibet jogvédő csoport szerint az egyik nyugat-kínai, többségében tibetiek lakta tartományban – amely valaha a történelmi Tibetnek volt a része – a hatóságok nemrég fiatal tibeti szerzeteseket arra kényszerítettek arra, hogy elhagyják az egyik legnagyobb helyi kolostort. A lépés célja az volt, hogy a vallás helyett világi tanulmányokkal foglalkozzanak. A kommunista Kína 1950-ben megszállta Tibetet, azt állítva, hogy az évszázadok óta kínai terület. A hagyományos buddhista kultúra visszaszorítása azért is fontos célja a pekingi kormányzatnak, hogy csökkentse a tibeti vezető, az indiai száműzetésben élő dalai láma befolyását. Peking a hanok betelepítésével is igyekszik megváltoztatni Tibet etnikai és nyelvi viszonyait.