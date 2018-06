Kihúzzák a talajt a kamupártok alól

A jövőben nemcsak a párt vezető tisztségviselőinek, hanem a párt listás és egyéni képviselőjelöltjeinek is felelősséget kell vállalniuk a kampánytámogatás visszafizetéséért - ezt is tartalmazza a választásokkal kapcsolatos egyes törvények módosítása, amely pontosítja a levélben érkező szavazatok érvényességének szabályait is. Az Országgyűlés honlapján olvasható, fideszes képviselők által kedden benyújtott törvényjavaslat indoklása szerint a módosítás elsődleges funkciója az, hogy a választások lebonyolításával kapcsolatban felmerült nehézségeket kezelje, a választópolgárok joggyakorlásának könnyítése és a szavazás megszervezésének kiszámíthatóvá tétele útján. Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló törvény módosításával az egyetemleges felelősségvállalás szabályainak változtatása mellett előírják, hogy az a párt, amely az előző országgyűlési választásokon folyósított állami kampánytámogatással nem számolt el, az nem tarthat igényt újabb kampánytámogatásra sem.