Kihallgatták Netanjahut egy korrupciós ügyben

Az izraeli rendőrség kihallgatta Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnököt – jelentette az Izrael Rádió. A kormányfőt állítólag azért hallgatták ki, mert a gyanú szerint előnyöket biztosított a Bezek Telekom Izrael nevű szolgáltatónak, hogy kedvező fényben tüntesse fel a kormányt a vállalat tulajdonosának egyik hírportálján.

Netanjahu is és a cég is tagadja, hogy bűncselekményt követett volna el. A miniszterelnököt korábban kétszer hallgatták ki az ügyben. Több tüntető a miniszterelnök otthona előtt követelte lemondását. Netanjahu politikai jövőjére három korrupciós ügy vet árnyékot. A rendőrség februárban azt javasolta, hogy emeljenek vádat ellene két másik ügyben vesztegetés miatt. Az izraeli főügyész egyelőre vizsgálja ennek szükségességét. Az első vizsgálatban azzal gyanúsítják a kormányfőt, hogy vagyonos üzletemberek ajándékaiért cserébe nyújtott kedvezményeket. A rendőrség szerint Netanjahu csaknem 300 ezer dollár (körülbelül 82 millió forint) összértékben kapott ajándékokat. A másik ügyben a miniszterelnök őt és kormányát kedvezően megítélő cikkekért cserébe azt ígérte a Jediót Ahronótnak: lépéseket tesz annak érdekében, hogy az újság legnagyobb riválisa, a Jiszrael Hajom csökkentse példányszámát. Netanjahu ügyvédjei mindegyik esetben arra hivatkoztak, hogy védencük nem követett el bűncselekményt. A nyomozások ellenére a politikus népszerűsége nőtt az elmúlt hetekben. Ezt szigorú biztonságpolitikájának, az iráni atomalku amerikai felmondásának és a jeruzsálemi amerikai nagykövetség megnyitásának javára írják. Felmérések szerint Netanjahu Likud pártja további négy mandátumot szerezne a jelenlegi 30-hoz, ha most tartanák a választásokat. Izraelben 2019 novemberében lesznek legközelebb parlamenti választások.