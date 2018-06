Kidobták az étteremből, mert Trumpnak dolgozik

Mint írta, az eset a Washingtontól 300 kilométerre lévő Lexington egyik kisvendéglőjében történt. A Vörös Tyúk tulajdonosnője "felkért, hogy távozzam, mert az Egyesült Államok elnökének dolgozom, én pedig udvariasan kimentem. Tette sokkal inkább minősíti őt, mint engem. Én mindig igyekszem a lehető legjobban bánni másokkal, beleértve azokat is, akikkel nem értek egyet, és továbbra is tisztelettel fogok viszonyulni mindenkihez" - áll üzenetében. A dpa hírügynökség megjegyezte, hogy Sanders nem mindig tartja magát önértékelő állításához. Nemrégiben tévévitában a CNN riporternője ellentmondásra mutatott rá Sanders állításaiban, mire a szóvivő megalázó megjegyzést tett rá. "Tudom, hogy még a rövid mondatokat is nehezen fogja fel, de kérem, ne ragadja ki szavaimat környezetükből" - mondta. A műsorvezető csupán elnevette magát, és megjegyezte, hogy Sanders olcsó replikával próbálkozott.