Kiderülhet a kémügy néhány részlete

Részben fel kell oldani a szocialistákhoz kötődő kémügy iratainak titkosítását – írja a Magyar Idők. A lap azt írja, birtokába került az adatvédelmi hatóság határozata, és eszerint a magyar nemzetbiztonsági szolgálat külföldi befolyásolása merült fel az eljárásban. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) által a lapnak megküldött, anonimizált határozatából egyebek mellett kiderül, hogy a kémügy nagyrészt arról szól, amit a sajtó korábban megírt: a Gyurcsány-kormány idején egy orosz különítmény érkezett Magyarországra a Nemzetbiztonsági Hivatal tisztikarának poligráfos átvilágítására. Noha Galambos Lajos főigazgató környezetében azt terjesztették, hogy a Zömök Kft. égisze alatt bolgár (tehát EU-tagtárs) szakembergárda végzi a poligráfos vizsgálatokat, az "orosz munkanyelvű" kollégák nem balkániak voltak, hanem oroszok. Ezt a tényt az elhárítás tolmácsa és pszichológusa is jelezte a főigazgatónak, aki a riasztás ellenére nem állíttatta le az akciót. A katonai ügyészség Galambost kémkedéssel, Szilvásy György akkori titokminisztert felbujtóként elkövetett kémkedéssel, Laborc Sándort – Galambos utódját – hivatalos személy által elkövetett bűnpártolással, P. Lászlót, a Zömök Kft. vezetőjét pedig bűnpártolással vádolta. A lap közölte, ennél többet hivatalosan eddig nem hoztak nyilvánosságra, ugyanis titkosítás miatt zárt ajtók mögött zajlott a per. Ennek megfelelően az ítéletnek is csak a rendelkező része volt nyilvános, az indoklás már nem. A Fővárosi Ítélőtábla 2017. szeptember 25-én Galambost, Szilvásyt, Laborcot és P. Lászlót is jogerősen felmentette.