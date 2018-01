Kétszer is kifosztotta barátnője családjának széfjét

Tavaly márciusban a férfi meglopta a családot, ahol alkalmazásban állt. Ebben a barátnője – a károsult lánya segített neki, aki otthon hagyta a széf kulcsát. A széf tulajdonosa csak két hónappal később fedezte fel, hogy hiányzik kétmillió forint és ezer euró – mondta Pirger Csaba, a Zala Megyei Főügyészség szóvivője.

A rendőrségi feljelentés után a család eltiltotta a férfit a háztól és a lánytól is. A széfet is lecserélték, és egy mozgásérzékelőt is felszereltettek. Egy hónappal később, amikor ismét külföldre utazott a házaspár, a lány segítségével a férfi – aki a barátnőjét is el akarta szöktetni – újból bejutott a házba, és az egész széfet magával vitte, benne 4,5 millió forintot és közel 11 ezer eurót, arany ékszereket és nyeremény-betétkönyveket. A hévízi romkertben rejtette el a zsákmányt, és segítséget kért egy keszthelyi ismerősétől. A Keszthelyi Járási Ügyészség folytatólagosan elkövetett lopások miatt emelt vádat a férfi ellen, társának pedig, akit a széf felfeszítéséhez hívott, bűnpártolás miatt kell felelnie.