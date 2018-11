Kétszázezer cseh fegyvert gyártanak Magyarországon

Új dimenzióba léptek a magyar-cseh kapcsolatok az elmúlt években - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök cseh kollégájával, Andrej Babissal folytatott megbeszélése után, kettejük közös sajtóértekezletén pénteken Prágában.

A magyar-cseh gazdasági együttműködés szintet lépett az elmúlt időben - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Prágában a közmédiának. A tárcavezető kiemelte: a mostani növekedési számok alapján a kereskedelmi forgalom értéke az év végére megközelíti a tízmilliárd eurót, ami világosan mutatja a kétoldalú kapcsolatok új dimenzióját. Több magyar vállalat is komoly sikereket ért el a cseh piacon, hiszen a Mol már 306 benzinkutat tart fenn az országban, és az üzemanyag kis- és nagykereskedelemben a második számú szereplővé vált - mondta a politikus. A Mol-csoport számára is a cseh a második legjelentősebb piac - tette hozzá. A külügyminiszter közölte: a Richter és az Egis is rendelkezik olyan termékekkel, amelyek a cseh gyógyszerpiacon a vezető áruk közé tartoznak, a cseh Agrofert vállalat pedig magyarországi sütőipari, mezőgazdasági és élelmiszeripari cégekben szerzett tulajdonrészt. A politikus kitért arra, hogy a PPF-csoport megvásárolta a Telenor magyarországi üzletágát, a Skoda pedig legutóbb 21 trolibusz szállítására nyert pályázatot Budapesten. Úgy vélte, emellett a kétoldalú hadiipari együttműködés is új dimenzióba került, mert Magyarország két-két kiképző és felderítő repülőgépet vásárolt Csehországtól, és a magyar harcászatipilóta-képzést is cseh szakemberek végzik. A Csehországtól megvásárolt kézifegyvergyártási licencek alapján jövő januártól, első ütemben, 200 ezer lőfegyvert gyártanak Magyarországon - közölte. Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy nagy beruházásokról is gondolkodik közösen a két ország, így a visegrádi országok fővárosait összekötő gyorsvasúthálózatról. Megállapodtak, hogy a megvalósíthatósági tanulmányokat 2020-ra véglegesítik, a négyoldalú munkacsoport már létrejött - mondta. Hozzátette: másfél milliárd forintot különítettek el, hogy a megvalósíthatósági tanulmányt elkészítsék. Az atomenergia területén is együttműködik a két ország, a paksi atomerőmű üzemeltetésében öt cseh vállalat vesz részt - mondta Szijjártó Péter.