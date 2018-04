Kétharmados Fidesz-győzelmet jelez a Medián

Hann azonban arra is figyelmeztetett, hogy nagyon sok a bizonytalansági tényező. Az ellenzéki pártok már a felmérés óta is visszaléptették jelöltjeiket az esélyesnek vélt jelölt javára néhány körzetben, ha ez folytatódik, az változtathat az eredményen.

A Medián kérdezőbiztosai az elzárkózókat is megpróbálták – a kertkapuban vagy a félig nyitott lakásajtón át – szóra bírni, és több mint a fele mondott is valamit. Az biztos, hogy ebben a körben az átlagosnál kisebb a politikai érdeklődés és a részvételi hajlandóság, de azok, akik elárulták a szavazási szándékukat, az átlagosnál kisebb arányban támogatták a Fideszt, és nagyobb arányban az ellenzéket. Ezzel együtt is elég nagy az a „feketedoboz”, amelyben azok vannak, akikről semmit sem sikerült megtudni, és könnyen lehet, hogy az ő voksaik némi többletszavazatot hozhatnak az ellenzéknek, beleértve a Jobbikot is.