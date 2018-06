Két új taggal bővül a parlament hétfőn

Kocsis-Cake Olivio Karácsony Gergelyt, Zugló polgármesterét váltja az Országgyűlésben, míg Hohn Krisztina az LMP frakciójába Gémesi Györgynek, az Új kezdet vezetőjének, gödöllői polgármesternek a helyére ül be. Az Országgyűlés hétfőn felkéri bizottságait, hogy határozzanak egyes szervezetek (a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és annak Médiatanácsa, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, a Magyar Tudományos Akadémia, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) beszámolóiról. Megalakul a parlamentek világszervezetének, az Interparlamentáris Uniónak (IPU) a magyar nemzeti csoportja. Az interpellációk, azonnali kérdések és kérdések után hétfőn lefolytatják a Finnországgal, a Svédországgal és a Litvániával kötött, a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmények kihirdetéséről szóló törvényjavaslatok együttes általános vitáját. Kedden a napirend előtti felszólalások után 11 nemzetközi egyezményt vitatnak meg a képviselők. Köztük szerepel a többi között a Magyarország és Kína közötti, a diplomáciai célú ingatlanok vásárlásáról szóló megállapodás, amelynek révén a magyar fél megvásárolhatja a pekingi nagykövetség részére bérelt ingatlant, míg Kína a nagykövetségi rezidenciával szomszédos, Benczúr utcai ingatlant veheti meg. A képviselők megvitatnak egy Kazahsztánnal kötött, a kölcsönös vízummentességről szóló módosított megállapodást is, továbbá légügyi egyezményeket Szingapúrral, a Moldovai Köztársasággal, Jordániával és Grúziával. Több megállapodás is azért szerepel a napirenden, mert jegyzőkönyvvel kellett kiegészíteni azokat a horvát uniós csatlakozás miatt.