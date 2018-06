Két év után sem csitul a tisztogatási hullám Ankarában

A csatorna híradása szerint a rendőrségi művelet kedden kezdődött Konyában, az ország középső részén, és 31 tartományra terjedt ki. A hatóságok 124 olyan embert vettek célba, aki a gyanú szerint az Egyesült Államokban élő, a puccskísérlet kitervelésével vádolt Fethullah Gülen követője. A gyanúsítottak állítólag magas rangú katonatiszteknek adtak vallási iránymutatásokat. A török vezetők az Egyesült Államokban élő Fethullah Gülen muzulmán hitszónok nemzetközi hálózatát teszik felelőssé a 2016-os hatalomátvételi kísérletért. A hivatalos álláspont szerint a terrorszervezetnek nyilvánított mozgalom tagjai céltudatosan, hosszú évek alatt szivárogtak be az állami szférába és a haderőbe is. Gülen tagadja, hogy bármi köze lett volna az államcsíny-kísérlethez. Ankara a puccskísérlet után rendkívüli állapotot vezetett be, amelynek keretében a kormány számos törvényerejű rendeletet adott ki. Törökországban azóta legalább 111 ezer állami alkalmazottat menesztettek, 38 ezret függesztettek fel munkaköréből, több mint 159 ezer embert őrizetbe vettek, legalább 48 ezret pedig előzetes letartóztatásba is helyeztek azzal a gyanúval, hogy közük lehet a Gülen-hálózathoz és így az összeesküvéshez. Eddig a haderő legkevesebb 8570 tagját - köztük 150 tábornokot és több mint 4630 tisztet - menesztették állásából. A rendszeres tisztogatások nem közvetlenül csak a katonai puccskísérlet résztvevőit sújtják, hanem a hálózat feltételezett tagjait és támogatóit is. Az Európai Unió számos vezető politikusa szerint a hatalomátvételi kísérletre adott török válasz túlzó, és az ország egyre inkább távolodik az európai értékektől.