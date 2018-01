Két áldozatot ismert el az orosz védelmi tárca

Két orosz katona meghalt december 31-én a hmejmími támaszponton, a szíriai lázadók aknavető-támadásában ellen - közölte a védelmi minisztérium. A Kommerszant korábban azt írta, hogy a radikális iszlamisták támadásában több mint tíz orosz katona sebesült meg. A Kommerszant forrásai szerint Oroszország a decemberi támadásban szenvedte el eddigi legnagyobb haditechnikai veszteségét azóta, hogy 2015 őszén beavatkozott a szíriai polgárháborúba. A lap szerint a támaszponton megsemmisült legalább négy Szu-24-es, két Szu-35Sz és egy An-72-es teherszállító, valamint egy lőszerraktár is. A moszkvai minisztérium szerint viszont az orosz légierő szíriai harci csoportja "harcképes, és továbbra is teljes mértékben teljesíti a kitűzött harci feladatait". December 31-én a hamai repülőtér közelében lezuhant egy Mi-24-es orosz helikopter, a gép két pilótája életét vesztette. A tárca szerint a balesetet műszaki hiba okozta, a járművet nem érte találat. Szergej Sojgu védelmi miniszter december 26-án jelentette be, hogy Oroszország megkezdte állandó hadseregcsoport felállítását Szíriában a hmejmími légi támaszponton, illetve a tartúszi haditengerészeti műszaki ellátó központban, amelyet Moszkva teljes értékű hadikikötővé szándékozik kiépíteni. Vlagyimir Putyin elnök december 11-én adta ki a parancsot a részleges csapatkivonásra, a művelet befejezéséről Sojgu december 22-én tett neki jelentést. Szíriában a hmejmími és a tartúszi bázis legénysége mellett három zászlóaljnyi katonai rendész és a békéltető központ személyzete maradt.