Készül az új Európa

Angela Merkel német kancellár Emmanuel Macron francia államfővel tartott tájékoztatóján kiemelte, hogy csökkenteni kellene az Európai Bizottság létszámát, vagyis szakítani kellene azzal a gyakorlattal, hogy valamennyi tagország delegál állandó tagot a testületbe. Mint mondta, a legnagyobb tagállamoknak példát kellene mutatniuk, hajlandónak kellene lenniük arra, hogy elfogadják, nincs folytonosan uniós biztos az adott országból. Azt is javasolják, hogy a 2014-es európai parlamenti (EP-) választáson alkalmazott úgynevezett csúcsjelölti rendszer kiterjesztésével a 2024-es EP-választástól vezessék be a transznacionális választási lista intézményét. Németország és Franciaország az EU védelmi képességének továbbfejlesztését és külpolitikai döntéshozatalának megváltoztatását is sürgeti. Angela Merkel elmondta, hogy ki kell egészíteni az úgynevezett állandó strukturált együttműködést (PESCO) egy európai intervenciós kezdeményezéssel, aminek révén a közös stratégiai kultúra nemcsak a fegyverrendszerek fejlesztésében, hanem konkrét katonai műveletekben is megmutatkozik.