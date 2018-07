Készpénzzel cselezné ki Irán a szankciókat

Irán azzal magyarázza a lépést, hogy a külföldre utazó irániaknak szükségük lesz készpénzre, mert a szankciók miatt külföldön használható bankkártyájuk sem lehet. A pénzszállítás viszont feszültséget okozhat Németország, az Egyesült Államok és Izrael között. Az amerikai és izraeli hírszerzés attól tart, hogy a pénzből Teherán akár terrorszervezeteket is finanszírozhat. A német kormány szerint viszont erre semmilyen bizonyíték nincs. A Bild megjegyzi, hogy miután készpénzről van szó, aligha lehetne erre bizonyítéka a német hírszerzésnek. A lap a pénzszállítás pontos menetét is ismeri. A hamburgi Európai-iráni Kereskedelmi Bank iráni állami ellenőrzés alatt áll, és hatalmas eszközállományt kezel. A pénzintézet egyszerűen meghatalmaz iráni illetékeseket, hogy felvehessenek 300 millió eurót a számláiról, a készpénzt pedig iráni repülők az Iszlám Köztársaságba szállítják. A Bild azt írja, hogy az ügyletről a német kancellária, a külügyminisztérium és a pénzügyminisztérium legmagasabb szintjein egyeztetnek, iráni részről pedig egy olyan magas rangú illetékes a főtárgyaló, akit az Egyesült Államok szankciókkal sújtott. A lap tényként kezeli, hogy az iráni rezsim korábban már többször használt készpénzben lévő dollárt vagy eurót arra, hogy szíriai milíciákat finanszírozzon, támogassa a Hezbollah libanoni síita terrorszervezetet, vagy Izrael elleni terrorcselekményeket pénzeljen. Német kormánykörökből megerősítették a lap értesüléseit és azt is, hogy a szövetségi pénzügyi felügyelet felülvizsgálatot kezdeményezett az Európai-Iráni Kereskedelmi Banknál a pénzintézetekre és pénzmosásra vonatkozó törvény alapján.