Kercsi-válság: az EBESZ tárgyalást sürget

"Rendkívül aggasztónak találjuk az Azovi-tengernél és a Kercsi-szorosnál kialakult fejleményeket" - közölte Enzo Moavero Milanesi, az EBESZ soros elnöki tisztét is betöltő olasz külügyminiszter kedden. A szemben álló feleket a miniszter együttműködésre szólította fel a politikai és diplomáciai enyhülés érdekében, valamint arra, hogy csökkentsék a feszültséget, hogy elkerüljék a régió stabilitásának további gyengülését. A fejlemények azt mutatják, hogy továbbra is fontos az együttműködés az EBESZ-en belül is - emelte ki Moavero Milanesi. Az ukrán haditengerészet vasárnap este közölte, hogy az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) határőrsége tüzet nyitott ukrán hadihajókra a Kercsi-szorosnál, és az orosz különleges egységek elfoglaltak három ukrán hajót. A támadásban ukrán tengerészek sebesültek meg. Az ukrán hajókat Kercs kikötőjébe vontatták. A vezérkar szerint 23 ukrán tengerész esett fogságba az incidens során. Az FSZB szerint viszont az ukrán hadiflotta járművei megsértették Oroszország területi vizeit, és a visszafordulásra való felszólításokat figyelmen kívül hagyva továbbhaladtak a szoros felé, ahol viszont az áthajózáshoz orosz engedélyre van szükség. A történtek nyomán Petro Porosenko ukrán elnök szerdától hadiállapotot vezet be, amely az ukrán jogban a rendkívüli állapot egy formája, nem jelent tényleges háborús állapotot.