Kémkedéssel gyanúsítják a kábítószercsempész exminisztert

A Sin Bét szerint Irán Nigériában szervezte be.

Gonen Segev az utóbbi években Nigériában élt, és a gyanú szerint 2012-ben, Irán lagosi nagykövetségén lépett kapcsolatba az iráni hírszerzéssel. Az izraeli elhárítás szerint kétszer is Iránba utazott, hogy kapcsolattartóival találkozhasson. A tartótisztjeitől titkosított kommunikációs eszközt kapott, és az izraeli energetikai ágazatról, a biztonsági létesítményekről szóló információkat adott át. A Sin Bét szerint a 62 éves Segev több izraeli állampolgárt is összehozott iráni hírszerzőkkel, akiket iráni vállalkozókként mutatott be. Segev védői egyelőre nem reagáltak a sajtó kérdéseire. Az orvosi végzettségű Segev 1995 és 1996 között energiaügyi miniszter volt, 2004-ben viszont börtönbüntetésre ítélték, mert ecstasyt próbált becsempészni az országba. Szabadulása után, 2007-ben elhagyta az országot. A Sin Bét szerint Segevet májusban Egyenlítői Guineában vették őrizetbe. Kiadták Izraelnek, és pénteken emeltek vádat ellene. Izrael már jó ideje folytat titkosszolgálati háborút a gázai és libanoni iszlamistákat támogató Irán ellen. A teheráni nukleáris program többször volt már az izraeli szabotázsakciók célpontja. Izraelben januárban számoltak fel egy olyan palesztin sejtet, amelynek tagjait feltehetően a Dél-Afrikában tevékenykedő iráni hírszerzők toborozták és irányítottak. A gyanúsítottak védői tagadták a vádakat.