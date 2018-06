Kemény csatára számít Róma Brüsszelben

Az új olasz kormány Franciaországgal, Németországgal és már Spanyolországgal is "precedens nélküli diplomáciai háborúban" áll, Giuseppe Conte olasz miniszterelnök mégis kompromisszumos javaslattal készül a brüsszeli migrációs minicsúcsra - elemezte az EU-találkozó esélyeit az olasz sajtó vasárnap.

Róma hajlandó lenne engedni a másodlagos mobilitás kérdésében, vagyis nem zárkózik el teljesen attól, hogy visszafogadja azokat a migránsokat, akik Olaszországban léptek az EU területére, majd innen más tagállamba mentek tovább, ahol nem kaptak menedéket. Ezért cserébe viszont az olasz kormány a dublini rendszer módosítását szorgalmazza azzal a javaslattal, hogy az Olaszországba érkező migránsokat azonnal osszák szét a tagállamok között, hogy a menekültek és a gazdasági bevándorlók azonosítása és utóbbiak esetleges kiutasítása ne egyedül Olaszországot terhelje. Elemzők szerint Giuseppe Conte javaslata puszta gesztus lehet Berlin irányába az informális találkozón, amelyen az EU-tagállamoknak csak egy része vesz részt. Matteo Salvini olasz belügyminiszter korábban úgyis kijelentette, hogy Olaszország egyetlen egy migránst sem vesz vissza, ellenkezőleg: kész "újabbakat adni" Párizsnak vagy Berlinnek. A Corriere della Sera szerint a brüsszeli minicsúcs erőpróba lesz: Róma most Berlinhez közeledik, miután Párizs és Madrid is egyenes támadásba lendült a római kormánnyal szemben. Az olasz sajtó hangsúlyozza, hogy a római kormány precedens nélküli diplomáciai háborúban áll, amivel a dél-európai migrációs útvonalra tudta irányítani az EU-országok figyelmét. Az Emmanuel Macron és Giuseppe Conte közt nehezen megvalósult, de végül szívélyes június 15-i párizsi találkozót már elfeledtették a francia elnök kijelentései, amelyekkel az olasz populistákat a leprához hasonlította. Macron szombaton azt mondta, Olaszországot jelenleg nem fenyegeti migrációs válság. Matteo Salvini olasz belügyminiszter arrogánsnak nevezte Emmanuel Macront és felszólította, nyissa meg a francia kikötőket. Salvini a 2019-es európai parlamenti választásokra utalva kijelentette: egy éven belül Európa jelentősen meg fog változni. Luigi Di Maio olasz kormányfő-helyettes figyelmeztette Macront: azt kockáztatja, hogy országát Olaszország első számú ellenségévé teszi a migrációs kérdésekben. Di Maio elvetette azt a francia javaslatot, hogy Olaszországban zárt központokat állítsanak fel. Hangsúlyozta, ezeket az afrikai indulási vagy tranzitországokban kell kialakítani. Enzo Moavero Milanesi olasz külügyminiszter szerint európai megoldás nélkül Európában egymás után zárulnak majd be a határok. Megjegyezte, hogy az Olaszországgal szomszédos országok már rég lezárták határaikat. Pedro Sánchez spanyol kormányfő úgy nyilatkozott, hogy Olaszország egoista és Európa-ellenes. Madrid korábban befogadta az Aquarius mentőhajót több mint 600 emberrel a fedélzetén, amely előtt Olaszország nem nyitotta meg kikötőit. Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke vasárnapra informális migrációs és menekültügyi munkaértekezletet hívott össze Brüsszelbe, hogy európai megoldásokat keressenek a migráció kérdésére az uniós állam- és kormányfők jövő csütörtökön kezdődő rendes csúcstalálkozója előtt. A minicsúcson legkevesebb 16 EU-tagország állam- és kormányfői tanácskoznak.