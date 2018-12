Kell valami, hogy józanon is szerethető legyen az élet

Hatalmas űr keletkezik egy szenvedélybeteg életében, miután leáll az ivással vagy a droggal, hiszen addig minden egyes napját a szerhasználat határozta meg. Ezt a hiányt töltheti be valamilyen új szabadidős tevékenység felfedezése. A sportolás az egyik legjobb példa: javítja az önértékelést, célokat ad, közösséget teremt. A felépülés folyamatát is megkönnyíti, ha van, ami szerethetővé teszi a józan életet. Négy felépülő függőt mutatunk be, akik új hobbijukban találták meg szermentes önmagukat.

A játék a lényeg, nem a függőség

Attila is így ismerkedett meg az urban golffal, a Kék Pont Alapítványnál hallott először a Magyarországon még kevésbé ismert sportról. A szenvedélybetegekkel foglalkozó civil szervezetnek saját csapata is van, Blue Point Recovery Urban Golf Club néven, Attila is ennek a tagja. (Az ő történetéről ez a cikk szól. Kérésére a képeken nem mutattuk az arcát. ) Életében először egy éve fogott golfütőt, eleinte csak este mert kimenni a Városligetben gyakorolni, mert szégyelte ügyetlenségét. Hamar megszállott lett, hóban, sárban is gyakorolt, mesélte. Az sem vette el a kedvét, hogy első versenyén utolsó lett. “Elég depressziósan mentem a versenyre, de mosolyogva jöttem el, pedig baromi hideg volt.” Azóta egyre jobb eredményeket ér el, legutóbb a Száraz November keretében megrendezett Sober Cup elnevezésű versenyt meg is nyerte.

Ahogy az elnevezés is mutatja, az urban golf szinte bárhol játszható, a Városliget és a Duna-part ugyanúgy ideális helyszín lehet. Nem lyukakhoz, hanem különböző előre meghatározott tereptárgyakhoz kell eljutattani a labdát. Ez egy pad, egy kuka vagy akár Tinódi Lantos Sebestyén szobra is lehet. Akárcsak a hagyományos golfban, úgy a “városi” verzióban is vannak akadályok: egy nagy halom falevél vagy egy villanyoszlop alaposan meg tudja nehezíteni a játékosok dolgát.