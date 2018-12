Katonai parádé a román egyesülés évfordulóján

Felavatta Klaus Iohannis államfő a nagy egyesülés emlékművét és a hidat, amely a gyulafehérvári vár árka fölött átívelve összeköti az emlékművet az egyesülés ortodox katedrálisával. Beszédében azt mondta, kiváltságnak tekinti, hogy Románia polgárai örökösei lehetnek az ősök földjén "valaha megvalósult legfontosabb projektnek".

Iohannis szerint az egyesülés megvalósítói számára a nemzeti állam létrejötte a jogállamiság és a demokrácia, a társadalmi harmónia és a nyugati típusú modernizáció útját is jelentette. A száz évvel ezelőtti nagy egyesülés a vezetők vállalásainak, az értelmiség hozzájárulásának és a közakaratnak megfelelően a románok és a nemzeti kisebbségek közeledését is szolgálta. Az egyesülés megvalósítói ugyanis az emberi méltóságon, a jó együttélésen és a tolerancián alapuló állam felépítését vállalták – mondta. "Őrizzük meg lelkünkben az elismerésünket Románia modernségének megteremtői előtt, egy jobb jövőt építvén a román állampolgároknak. A mi Romániánk, amit az utódainknak akarunk hátrahagyni, méltó és erős, az oktatás, a kultúra és a kreativitás által jól integrált ország lesz az értékek, a jólét és a szabadság Európájában" – mondta Iohannis. Az emlékmű felavatását minden idők legnagyobb román katonai parádéja követte a dél-erdélyi városban. Közel 1800 katona és 150 katonai jármű vonult fel, és az összegyűlt százezres tömeg fölött mintegy 20 repülő és helikopter repült el. A román hadsereg ágyúlövésekkel is tisztelgett a nemzet hősei előtt.