Karácsonyi misét tartottak Moszulban

Karácsony alkalmából ismét misét mutattak be az iraki Moszul Szent Pál templomában vasárnap, 2013 óta első ízben azóta, hogy idén júliusban, kilenc hónapos véres harcok nyomán, a várost felszabadították az Iszlám Állam dzsihadista terrorszervezet uralma alól.

A háború nyomait magán viselő épületben Louis Sako káldeus pátriárka arra szólította fel híveinek tucatjait, hogy imádkozzanak a békéért és a stabilitásért Irakban és a világban. A templom harcokban keletkezett sérüléseit fenyőkkel, gyertyákkal takarták el, míg az ablakok üvegeit fehér szövettel pótolták. A keresztény hívők soraiban muzulmánok is voltak, de jelen voltak a helyi hatóságok és a katonai intézmények képviselői is. Az épülethez jelentős számú biztonsági erőt vezényeltek, páncélozott és katonai járművekkel megerősítve, de így volt ez az észak-iraki város más vallási szenthelyein is. Egy keresztény hívő, Farkád Malko, azt mondta, hogy ez a mise a keresztény élet újraindulása szempontjából fontos Moszulban, Irak második legnagyobb városában és a régióban, ahol jelentős lélekszámú keresztény kisebbség él. A térségbeli keresztények jelentős része 2014 nyarán elmenekült a dzsihadisták elől, akik Irak és Szíria területén megalakították kalifátusukat, amelynek az iraki Moszul volt a fővárosa.