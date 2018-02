Karácsony ismét egyeztetne az ellenzéki együttműködésről

Egyeztetést sürget a választási együttműködésről az MSZP és a Párbeszéd az ellenzéki pártokkal. Úgy látják, a hódmezővásárhelyi választásnak az a fontos üzenete: ha sokan mennek el voksolni és van esélyes jelölt, akkor le lehet győzni a Fideszt, a "legszervezettebb kisebbséget".

A szavazatokat "nem lehet megosztani", csak az esélyes jelöltre leadott szavazat hoz változást – mondta Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje. A kormányváltás feltétele az is, hogy sokan menjenek el szavazni. A többség nem lehet ellenzékben – mondta. Nyitottak további együttműködésre a demokratikus ellenzéki pártokkal, hogy még több esélyes jelölt legyen. Karácsony szerint az MSZP-Párbeszéd eddig is mindent megtett azért, hogy a legesélyesebb jelölteket indítsa. Függetleneket támogatnak (Mellár Tamást Pécsen és Kész Zoltánt Veszprémben) és megállapodtak választókerületi koordinációról a DK-val. Szerinte nem rajtuk fog múlni, ha nem jön létre a széles ellenzéki együttműködés. Az MSZP-Párbeszéd a következő hetekben mozgósító kampányt indít és "talpra állítja az országot március 15-én" – mondta Karácsony. "Egy széles körű ellenzéki együttműködést felmutató" rendezvénnyel ünneplik a szabadság ünnepét, és meghívta Márki-Zay Péter megválasztott hódmezővásárhelyi polgármestert. Molnár Gyula, az MSZP elnöke szerint az utolsó percig készen állnak az egyeztetésre. Hódmezővásárhelyen sikerült ledönteni az apátia falát, az a következő feladat, hogy rendezzék saját oldalukat – mondta. Az MSZP az elmúlt hónapokban a kormányváltás érdekében saját pozícióit is kész volt feladni, hogy együttműködjön az erre nyitott pártokkal. 58 jelöltjük harmada nem tagja az MSZP-nek, helyben esélyes jelölteket választottak. Az emberek bölcsek, el tudják dönteni, mi kell ahhoz, hogy kormányváltás legyen Magyarországon – mondta. Bár készek utolsó percig az egyeztetésre, március 15-éig világossá kell tenni minden egyéni körzetben, hogy kit gondolnak esélyes ellenzéki jelöltnek – mondta Molnár, aki szerint a Fidesz kapott egy nagyon komoly ütést, amire ők "nem úgy szoktak reagálni, mint a rendes emberek". Eddig békésnek tűnt a kampány, de arra számítanak, hogy ez változni fog. Aljas, alaptalan és nemtelen támadások sorozata fog elkezdődni azok ellen, akik a szövetségben szerepet vállalnak, de nem fogják hagyni magukat megfélemlíteni – mondta. Gőgös Zoltán, az MSZP elnökhelyettese szerint Hódmezővásárhelyen eldöntötték az emberek, hogy "Lázár János nyugodtan visszavonulhat a vadászkastélyába". Azt reméli, hogy április 8-án ugyanerre a mintára "Kósa Lajos - miután továbbképzem - visszamehet az édesanyja disznótelepére kicsit elmélkedni azon, hogy mit is csináltak ezzel az országgal". Karácsony azt mondta, nem lát lehetőséget arra, hogy szervezett együttműködés legyen a Jobbikkal. Szerinte van még dolguk a demokratikus ellenzéki oldalon is, és majd a választók bölcsességére bízzák, kiben látják az esélyes jelöltet. Az a dolguk, hogy a lehető legtöbb helyen a demokratikus ellenzék közös jelöltje legyen a kihívó, vagyis a legesélyesebb jelölt a Fidesztől balra legyen, ne jobbra. Azt elképzelhetőnek tartotta, hogy a Jobbik támogatja az MSZP-Párbeszéd által is támogatott független országgyűlési képviselőjelölteket. Azt reméli, hogy az LMP is látta a vasárnapi választás eredményét, tudják, mi következik ebből rájuk nézve és nem akarnak saját szavazóik elől elbújni. "Attól félek, hogy az LMP-szavazók hamarosan az LMP-székház előtt fognak tüntetni, ha az LMP nem vesz részt egy ilyen együttműködésben", de ez igaz más kisebb pártokra is, amelyekkel szintén nyitottak az együttműködésre – mondta. Szerinte az LMP-nek vannak olyan jelöltjei, akik a legesélyesebbként tudnák képviselni a teljes demokratikus ellenzéki oldalt. Az MSZP-Párbeszéd 58 jelölt többsége már leadta az ajánlásokat és az MSZP-Párbeszéd volt az, amely elsőként állított országos listát – mondta Karácsony. Molnár szerint hétfőn várhatóan minden jelöltjük leadja a szükséges számú ajánlást.