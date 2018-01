Karácsony: együttműködésre épülő haza kell

Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke pártja ötödik születésnapján azt mondta, szeretnék Magyarországot messzire vinni a fideszes rémálomtól: a Nyugat, az igazságosság és a tudás társadalma felé. Nagyon messzire szeretnék vinni Magyarországot a gyűlöletkeltés politikájáról, a megosztottságtól – mondta.

A Párbeszéd és az MSZP messziről indult egymás felé. Az MSZP együtt született a harmadik magyar köztársasággal, amelynek egyik legfontosabb pártja volt – mondta Karácsony, aki szerint a Párbeszédet a harmadik magyar köztársaság válsága miatt alapították azért, hogy a jövő Magyarországát az együttműködésre építsék. Az MSZP óriási lépést tett, amikor legerősebb ellenzéki pártként nem csinált presztízskérdést abból, hogy elfogadja egy kisebb párt politikusát listavezetőként. Karácsony szerint egy baloldali szociáldemokrata és egy baloldali zöldpárt szövetsége a két párté, de nem gondolják, hogy képesek lennének a nemzet egységét képviselni. Az együttműködésben hisznek, azt szeretnék tovább szélesíteni, ajtójuk nyitva áll mindenki előtt, aki változást akar – mondta. Szerinte nemcsak a választási matematika miatt van szükség együttműködésre. A társelnök szerint egyetlen feltételük van, hogy a szövetség ne a múltat építse, hanem a jövőt, nem a 2010 előtti világot szeretnék visszahozni. Egy új modellt, a szociális demokráciát szeretnék megvalósítani. A zuglói polgármester szerint április 8. csak az első lépés, de sokkal fontosabb, hogy elkezdjék a valódi kormányzást, amely valóban érvényesíti azt az elvet: mindenki számít. Molnár Gyula, az MSZP elnöke szerint az esélyes szavazat a változást akarók szövetségére leadott szavazat, az egyéni választókerületekben és listán is. A szocialista politikus – aki felszólalását úgy kezdte: "tegye most mindenki szívére a kezét! Gondolták volna ezt fél évvel ezelőtt?" – azt mondta: az áprilisi választás nem egy a választások közül. Ha ezen a választáson ez a hatalom marad és folytathatja, amit elkezdett 2010-ben, akkor végleg át fogják alakítani Magyarországot – mondta. Ez a Magyarország már nem olyan ország lesz, ahol szívesen élnének. Az MSZP és a Párbeszéd együttműködését úgy írta le, hogy a legnagyobb hálózattal rendelkező ellenzéki párt szövetséget kötött egy innovatív, fiatal párttal. A két pártnak Karácsony lesz a miniszterelnök-jelöltje, ő vezeti a közös listát is és az egyéni választókerületekben is közösen állítanak jelölteket. 1990-ben április 8-án volt a választások második fordulója, azt mondta, akkor egy rendszert váltottak le. Most április 8-án több mint kormányváltás, majdnem rendszerváltás kell Magyarországon – mondta. Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke, országgyűlési képviselő azt mondta: a taggyűlésen megszavazták, hogy a Párbeszéd a választáson szövetségben indul az MSZP-vel. Szerinte nincs most fontosabb feladata az ellenzéknek, minthogy mindent megtegyen az áprilisi kormányváltásért legyen.Azért dolgoznak, azért kötnek szövetséget, hogy olyan kormánya legyen az országnak, amely valóban a magyar emberek érdekét szolgálja. Karácsony újságíróknak azt mondta, február 17-én indul a jelöltállítás, addig a közös listán a helyek elosztása nem fixálható, nyitva hagyják azt más pártoknak. Hisz abban is, hogy az Együtt-tel is sikerül megállapodni – mondta arra a felvetésre, hogy Juhász Péter, az Együtt elnöke szerint pénzügyi okok miatt nem hajlandó velük az MSZP megállapodni a választási visszalépésről. Karácsony szerint ezt a vitát nem a nyilvánosság előtt kell lefolytatni. Molnár szerint mindig az MSZP-t "karcolgatják", de a szocialista párt az, amely sajátjaként elfogadta egy másik párt miniszterelnök-jelöltjét. 46 helyen adtak át egyéni választókerületet egy másik nagy ellenzéki pártnak, visszaléptek egy független jelölt javára és egy másik javára is terveznek visszalépni. Az MSZP elnöke arra kéri a partnereket: az idő lejárt, április 8. nagyon közel van, csatlakozzanak a szövetséghez. Arra a kérdésre, hogy Karácsonyt ki követi a listán, Molnár azt mondta, az első ötben ott lesznek a párt fontos tisztségviselői, illetve azok, akik a közvélemény-kutatások szerint "húzzák a pártot". Karácsony szerint "nyilván az MSZP elnöke lesz szerintem a második helyen, de lehet, hogy Gyurcsány Ferenc lesz a harmadik".