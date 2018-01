Karácsony: egyféleképpen lehet a változásra szavazni

A választáson csak azok a szavazatok eredményezhetnek változást, amelyeket az MSZP-Párbeszéd által létrehozott nyitott szövetségre adnak le, minden más voks a jelenlegi kormánypártokat támogatja – mondta Karácsony Gergely, a két ellenzéki párt közös miniszterelnök-jelöltje az MSZP budapesti választmányi ülésén.

A Párbeszéd társelnöke szerint nemcsak azok támogatják a Fidesz-KDNP-t, akik rájuk szavaznak, hanem a távol maradók és azok is, akik olyan ellenzéki pártra szavaznak, amely egyelőre nem tudja, miként kell egyensúlyozni az ország és saját érdekei között. Az MSZP-Párbeszéd szövetség továbbra is várja utóbbi pártok csatlakozását – mondta. Egy olyan piros-zöld szövetség jött létre, amely további csatlakozókkal a sokszínű magyar társadalom egységét képviseli. Szerinte a két párt között sokkal jobb a kémia, mint ahogy korábban gondolták. Karácsony szerint választási győzelmük esetén a szociális demokráciát célzó programot valósítanának meg, ebben legnagyobb ellenségüknek pedig a szegénységet, a nyomort és a korrupciót nevezte. A kormányt egy rablóbandához hasonlította, amely a társadalmi felemelkedés útjában áll, kitolná Magyarországot Európa térképéről, a politikát pedig a háború és a lopás szinonimájává tette. A jelenlegi áldemokrácia helyett igazi, az igazságosságra épülő demokráciát szeretnének, amelyben az ember az első és a hatalom az utolsó – mondta. Molnár Gyula, az MSZP elnöke szerint a két párt összefogásával a tradíció és az innováció kötött szövetséget. Molnár Karácsony miniszterelnök-jelöltségének megerősítését kérte a választmánytól, szerinte ezzel a legnépszerűbb ellenzéki politikus és a legszervezettebb ellenzéki párt tud majd együttműködni. Most állnak a legközelebb ahhoz, hogy legyőzzék a jelenlegi hatalmat, az emberek többsége ugyanis változást akar, ehhez azonban le kell győzni az apátiát és a félelmet – mondta Molnár, és arra kérte az MSZP minden szavazóját, hogy legalább két bizonytalant győzzön meg a szavazás fontosságáról. "Nincs nyaralás, nincs telek, nincs baráti rendezvény, választás van, el kell mennie mindenkinek" – mondta.