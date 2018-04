Karácsony: a szavazófülkében nem kell félni

Karácsony Gergely azt mondta, a szavazófülkébe nem hallatszik be a hazug propaganda, ott nem kell félni. A laza csuklómozdulattal megtett ikszeléskor a változást akaró polgár erősebb lehet mindenkinél, erősebb lehet a kétharmadnál, erősebb lehet Orbán Viktornál, hangja erősebb lehet, mint "Mészáros Lőrinc és Andy Vajna összes médiája együtt" – mondta.

Karácsony a 9-es lista támogatására kérte a választókat, mert szerinte az MSZP-Párbeszéd az egyedüli az ellenzéki pártok közül, amelynek részletes programja van, és árnyékkormányt állított. Azért lett politikus, mert erős hite volt abban, hogy Magyarországot meg lehet változtatni, és lehet más a politika. Az elmúlt nyolc évben azonban szomorúan látta, hogy valóban más lett a politika, sokkal rosszabb – mondta. Szerinte Orbán "rútul átvert mindenkit", nincs még egy ember, akinek ekkora hatalma volt és aki ilyen mértékben visszaélt volna azzal. Karácsony azt mondta, nem adta fel a reményt, hogy Magyarországból igazságosabb hely lehet. "Úgy érzem, az a remény, ami bennem van, eséllyé változott, mert létrehoztunk egy szövetséget, a változás szövetségét." Az MSZP-Párbeszéd szövetségében benne vannak a liberálisok, a szociáldemokraták és az egyéni választókerületekben a DK is. Szerinte ez a legerősebb szövetség. 36 óra múlva "az esélyből valóság lesz akkor, ha te, kedves változást akaró polgár ehhez hozzásegíted magadat és országodat" – mondta. Karácsony azt mondta, kész arra, hogy a demokratikus ellenzéki pártokkal, a DK és az LMP képviselőivel vezesse ki az országot abból a válságból, ahova az elmúlt nyolc év vitte. Kész az új kezdetre és egy új társadalmi modell, a szociális demokrácia kialakítására. "A szociális demokrácia arról szól, hogy pontosan tudjuk, ha a demokrácia intézményei nem hatják át a mindennapjainkat, akkor újra jöhet egy szélhámos gengszter, egy újabb Orbán Viktor, aki ledönti a demokrácia intézményeit" – mondta. Karácsony okos, halk szavú, az embereket szolgáló kormányzást ígért, és azt is, hogy egyszer és mindenkorra vége lesz a jobboldali pártok által szított békétlenségnek, gyűlölködésnek. Április 9-én "arra készülök, hogy ugyanaz a srác legyek, aki most itt beszél nektek". Hétfőn felkel, megissza a kávéját, elköszön a családjától, majd felül a biciklijére és beteker a Miniszterelnökségre. Molnár Gyula, az MSZP elnöke is azt kérte, hogy mindenki szavazzon a demokratikus ellenzéki pártok esélyes jelöltjeire, második szavazatával pedig válasszon magának jövőt. "Menjenek el szavazni, hogy ők menjenek el végleg Magyarországról!" – mondta a kormányról. Szerinte a hódmezővásárhelyi választás után világossá vált, hogy az apátia fala ledőlt, és a mostani hatalom leváltható, nem kell mást tenni hozzá, csak a megfelelő helyre tenni az ikszet. Szerinte az egészségügy, az oktatás, a nyugdíjasok helyzetét, a külföldön dolgozók sokaságát nézve látszik, hogy a kormánypártoknak, állításukkal szemben, nem Magyarország az első. A pártelnök a fiataloknak azt üzente, hogy szerinte minden szavazat számít, a választás pedig a demokrácia ünnepe. "A te szavazatod is kell ahhoz, hogy egy normális, igazságos, európai Magyarország legyen a következő évtizedekben." Molnár nem hisz azoknak, akik változást ígérnek, de kezdő képviselőként gárdamellényben mentek be a Parlamentbe, és arra panaszkodnak, hogy a Fidesz az ő programjukat hajtotta végre. Szerinte ha valaki nem akar összefogni a baloldallal, ha a Fidesz kisebbségbe kerül, az azt jelenti, nem akar kormányváltást, és akár még Orbánnal is összefog, ha a helyzet úgy alakul. Kunhalmi Ágnes, az MSZP budapesti elnöke szerint Orbán tévedett, amikor azt hitte, végérvényesen el tudja törölni Magyarországon a baloldalt. A miniszterelnök tévedett akkor, amikor azt hitte, a magyarok elengedik a baloldali értékeket, a szolidaritást, az igazságosságot, a törvény előtti egyenlőséget. "Téved Orbán, amikor azt hiszi, beteljesül az ő történelmi vágya, hogy újra kialakítsa Magyarországon a rasszista, neohorthysta, népnyúzó államot." Szerinte Orbán téved akkor is, amikor azt mondja, Soros zsoldosai ellen harcol, mivel Soros György sohasem támogatott baloldali erőket. Ebben az országban csak egyetlen pártot segített Soros György, a Fideszt – mondta. Kunhalmi szerint Orbán abban is tévedett, hogy a magyarok nem veszik észre, az országban nem valamifajta történelmi jóvátétel vagy igazságszolgáltatás történik, nem is egy új nemzeti középosztály kialakítása, hanem pusztán pár családtagjának a kistafírungozása. Szerinte vasárnap a választók a szavazófülkében mindannyian legfőbb ügyészek és bírók lehetnek egyszerre.